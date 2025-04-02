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الرياضة

بيليفيلد يُصيب قائده بالذهول!

بيليفيلد يُصيب قائده بالذهول!
2 ابريل 2025 14:32

 
برلين (رويترز)

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قال مايل كوربوز، قائد أرمينيا بيليفيلد: «إن معاناة فريقه في الآونة الأخيرة صقلت شخصيته، وذلك بعد فوز النادي المنتمي للدرجة الثالثة على باير ليفركوزن حامل اللقب 2-1، ليبلغ نهائي كأس ألمانيا لأول مرة في تاريخه، بعدما خاض معركة من أجل تفادي الهبوط الموسم الماضي».
وأصبح بيليفيلد، الذي أقصى أربعة فرق منافسة في دوري الدرجة الأولى الألماني في جولات متتالية من البطولة، رابع فريق من الدرجة الثالثة يصل إلى نهائي كأس ألمانيا.
بذل ليفركوزن، الذي لم يخسر أي مباراة في كأس ألمانيا تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، جهداً كبيراً، قبل أن يتقدم في الدقيقة 17 بتسديدة جوناثان تاه من ركلة ركنية، ولم تدم فرحته سوى ثلاث دقائق، إذ سدد ماريوس فيرل كرة قوية سكنت الشباك ليعادل النتيجة لأصحاب الأرض.
واكتملت انتفاضة بيليفيلد مع نهاية الشوط الأول بهدف الفوز الذي سجله ماكسميليان جروسر.
وقال لاعب الوسط الأميركي كوربوز للصحفيين، بعد أن نجح فريقه في إقصاء أونيون برلين وفرايبورج وفيردر بريمن في وقت سابق من البطولة: «لا أصدق ما فعلناه. قدمنا أداء خيالياً في كل دور من البطولة».
كان أرمينيا على شفا الهبوط من دوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، إذ أنهى الموسم متقدماً بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.
ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المتصدر دينامو دريسدن.
وقال كوربوز: «كان استقبال هدف في أول 20 دقيقة هو السيناريو الأسوأ، لكننا مررنا بالكثير هذا العام، والعام الماضي في صراع تفادي الهبوط من الدرجة الثالثة، وبعد عام واحد، وصلنا إلى نهائي كأس ألمانيا».

 

كأس ألمانيا
أرمينيا بيليفيلد
باير ليفركوزن
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