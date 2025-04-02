روديجر: ريال مدريد يقاتل دائماً حتى النهاية



مدريد (د ب أ)



أبدى الألماني أنطونيو روديجر سعادته البالغة بتأهل فريقه ريال مدريد للمباراة النهائية في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مشدداً على أن ناديه «يقاتل دائماً حتى النهاية».

وتأهل الريال لنهائي كأس ملك إسبانيا، عقب تعادله المثير 4 - 4 مع ضيفه ريال سوسيداد، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الريال بهدف دون رد، ليتفوق بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ويصعد إلى النهائي، ليواجه الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقلب الريال تأخره 1 - 3 إلى تعادل مثير 3 - 3 في غضون الدقائق الثماني الأخيرة، لكن سوسيداد فرض الوقت الإضافي بعد تسجيله هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حسمه الريال بهدف أحرزه روديجر في الدقيقة 115.

وقال روديجر في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للريال عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا انتفضنا من جديد وحققنا ريمونتادا أخرى، أنا سعيد بنجاحي في التسجيل».

أضاف مدافع الريال: «قدم ريال سوسيداد مباراة جيدة، ودائماً ما تكون مواجهة هذا الفريق صعبة للغاية، نلعب مباريات كثيرة، لكننا ريال مدريد، ونقاتل دائماً حتى النهاية». وتحدث روديجر عن هدفه الذي قاد الريال للصعود إلى النهائي، حيث قال: «كانت تمريرة رائعة من أردا جولر، وكانت سهلة للغاية بالنسبة لي، أرسل لي ركلة ركنية رائعة».

واختتم روديجر تصريحاته قائلاً: «هذا الموسم صعب، لكننا في نهائي آخر ونريد الفوز به».

ويحلم الريال بالتتويج بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم، وبخلاف صعوده لنهائي كأس الملك، فقد تأهل الفريق لدور الثمانية لدوري الأبطال، حيث يواجه أرسنال الإنجليزي، كما يتواجد النادي الأبيض حالياً في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة، وذلك قبل 9 مراحل على نهاية البطولة.