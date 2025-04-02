102 خيل تتنافس على «الألقاب التسعة» في كأس دبي العالمي

عصام السيد (دبي)



سُحبت بصالة آيماكس بفندق ميدان في دبي، مراسم القرعة الرسمية لكأس دبي العالمي للفئة الأولى، الذي يقام السبت المقبل في نسخته التاسعة والعشرين بمضمار ميدان العالمي، بمشاركة 102 من نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي تتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، ويبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وأجريت القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعلي آل علي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومصطفى إسماعيل كرم، نائب رئيس أول إقليمي شؤون العملاء ومراقبة الخدمة في طيران الإمارات، ورعاة أشواط الكأس العالمي والملاك والمدربين والفرسان والإعلاميين، ويشارك في الشوط الرئيسي، البالغة جائزته 12 مليون دولار، 11 خيلاً.



وجرت قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي ينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

وجاءت نتائج قرعة النسخة التاسعة والعشرين، للشوط الرئيسي، والأشواط المساندة، عادلة لمندوبي وملاك ومدربي الخيول، وخرج الكل راضياً، بعد أن جاءت القرعة متوازنة بالنسبة لجميع المشاركين، خاصة الخيول المرشحة للأشواط الرئيسية.

وأسفرت نتائج القرعة للخيول المدربة محلياً عن انطلاق المرشح الثاني «أمبيريال أمبرور» من «البوابة 10»، والمرشح الثالث «وولك أوف ستارز» من «البوابة 1»، وكلاهما بإشراف بوبات سيمار.

ونالت الخيول اليابانية المرشحة بوابات جيدة، حيث ينطلق المرشح الأول «فور إيفر يونج» من «البوابة 5»، و«أوشبا تيسورو» بطل نسخة 2023 من «البوابة 4»، و«ويلسون تيسورو» من «البوابة 3»، و«رامجيت» من «البوابة 9».

وتنطلق الخيول الأميركية «راتل إن رول» من «البوابة 2»، و«ال ماراكولو» من «البوابة 6»، و«ميكستو» من «البوابة 8»، و«كاتونا» من «البوابة 11»، فيما ينطلق ممثل قطر «هيت شو» من «البوابة 7».

كما شهدت الأمسية إقامة قرعة أشواط «القوز للسرعة» و«دبي جولدن شاهين» و«دبي تيرف»، و«لونجين دبي شيماء كلاسيك».



ويُقام شوط «دبي تيرف» برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة 1800 متر «عشبي» وقيمة جائزته 5 ملايين دولار، بمشاركة نجوم الإمارات «نيشن برايد» لجودلفين، و«ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمرشح الأول «رومانتيك واريور»، و«فاكتور شيفال»، والياباني «ليبرتي ايلاند»

وينطلق شوط «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائزه المالية 6 ملايين دولار، وأبرز خيول الإمارات، «ريبلز رومانس» لجودلفين، ويواجه تحدي «كالاندجان»، و«شاين امبرور»، و«دوريزا».

ويشارك من خيول الإمارات في شوط القوز للسرعة «عشبي» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، برعاية «عزيزي للتطوير»، «ماربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويواجه نخبة من النجوم أبرزها «ويست أيكر»، و«اودنيس»، و«هاو ديب أيز يور لوف».

ويجتذب شوط «دبي جولدن شاهين»، برعاية «نخيل»، ومسافته 1200 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، وقيمة جائزته مليون دولار، نجوم السرعة على الأرضية الرملية، وأبرز الخيول الإماراتية «توز»، و«كلر أب»، و«ايسترن ويرلد» و«رويال كوماند»، و«دارك سافرون»، و«دروز جولد»، ونخبة من الخيول الأميركية واليابانية، والبريطانية.

وأقامت اللجنة المنظمة قرعة أربعة أشواط بواسطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي أشواط «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر رملي، و«جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

وقال علي آل علي: «يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً في الإمارات، وفي دبي عاصمة سباقات الخيل العالمية، ونجتمع في هذه المناسبة المميزة، وهي حفل قرعة بوابات الانطلاق للنسخة الـ 29 من كأس دبي العالمي.

إن ما نشهده اليوم هو ثمرة رؤية ملهمة ودعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ووضع سموه لبنة هذا الحدث منذ انطلاقته، مؤمناً بدور الرياضة في تعزيز التواصل الحضاري والتقارب بين الشعوب، وبينما نقف على أعتاب النسخة التاسعة والعشرين من هذا الحدث العالمي العريق، نشهد بفخر هذا التنوّع الغني في المشاركات من مختلف أرجاء العالم، وحضور نخبة من الخيول، والملاك، والمدربين، والفرسان، والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم يجسد عمق الروابط بين أفراد مجتمع السباقات، ويعزز من مكانة كأس دبي العالمي أمسية لا مثيل لها على مستوى العالم».

وأضاف: «نُعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا لرعاتنا طيران الإمارات، لونجين، دي بي ورلد، نخيل، جميرا، عزيزي للتطوير العقاري، إعمار، الطاير للسيارات وزعبيل فيد، على دعمهم المتواصل والتزامهم برسالة هذا الحدث الذي بات رمزاً عالمياً في صناعة الفروسية، ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق في قرعة بوابات الانطلاق، وحظاً موفقاً في أمسية السبت المقبل، حيث تكتب الفصول الجديدة من قصص المجد والتحدي».

وقال مصطفى إسماعيل كرم: «إن صناع سباقات الخيل العالمية سيتابعون كأس دبي العالمي بشغف، ونحن في طيران الإمارات فخورون أن نكون جزءاً من هذا الحدث منذ عام 1996، وشراكتنا الطويلة لدعم رؤية دبي في بطولة كأس دبي العالمي تقوم باستقطاب وإحضار عشاق السباقات إلى الرياضة التي يحبونها من كل أنحاء العالم من أكثر من 140 وجهة».



الشحي: نتوقع منافسة قوية

أكد محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، إنه يتوقع منافسة قوية في النسخة الـ 29 بكأس دبي العالمي، بمشاركة أكثر من 102 خيل من 13 دولة، آملاً التوفيق للجميع في هذا المحفل العالمي.

وأوضح أن السباق يشهد مشاركة أفضل حصان على الأرضية الترابية وبطل السعودية «فور إيفر يانج»، وأفضل حصان على الأرضية العشبية تقريباً «رومانتيك وارير»، وهذه المرة الثانية التي نشاهد هذا الخيل في دبي، وبشكل عام، فإن السباق يجمع خيول الشرق والغرب.

وأضاف: سعيد بوجودي في حفل القرعة للسباق العالمي في نسخته الجديدة لتحديد بوابات الانطلاق، وهذا الحدث برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يحقق استدامة نجاحه وتميزه.

وأثنى الشحي على دعم ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومتابعته، مثنياً في الوقت نفسه على النجاح الكبير للفعاليات والجهود الكبيرة من علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عضو مجلس الإدارة وفريق العمل، بما يتماشى مع المكانة الكبيرة لهذا السباق، والذي يحظى بمتابعة كبيرة عبر النقل لـ 170 دولة.

