الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!

100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!
2 ابريل 2025 17:51

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
لابورتا: برشلونة يرد بقوة على حرب «المكاتب»!
روديجر: ريال مدريد يقاتل دائماً حتى النهاية


أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، في بيان رسمي، أنها وفق قواعد اللعب المالي النظيف، تقوم بتقليص سقف رواتب برشلونة، إلى جانب عدم سماحه بقيد اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، مع شكوى المدقق المالي لحسابات النادي في ديسمبر الماضي، إلى الجهات الرسمية في البلاد، بسبب اعتماده صفقة مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو»، مقابل 100 مليون يورو، قبل أن تقرر شركة التدقيق المالي المتخصصة بعدم صحة الإجراءات وإلغاء المبلغ من الميزانية المالية للنادي.
وأكدت «الليجا» أنها ستخاطب المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، من أجل إيقاف تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، اللذين قام المجلس بقيدهما بشكل مؤقت حتى السابع من أبريل الجاري، وذلك لأن إجراء تسجيلهما استند إلى حصول برشلونة على 100 مليون يورو من صفقة بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو»، بعد إعادة إنشائه، فيما لم يتم إدراج الصفقة في الحسابات النهائية للنادي لاحقاً.
وتأتي الأنباء لتضع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في موقف صعب من جديد، بسبب اعتماد على عملية تدقيق مالي يبدو أنها تمت بطرق ملتوية، وتهدد النادي بفقدان العودة إلى قاعدة التسجيل «1 مقابل 1»، مما يجعل صفقاته خلال الصيف المقبل مهددة بالإلغاء.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
داني أولمو
خوان لابورتا
آخر الأخبار
الكويت تبدأ أولى عمليات قطع الكهرباء في 2025
الأخبار العالمية
الكويت تبدأ أولى عمليات قطع الكهرباء في 2025
اليوم 18:02
لابورتا: برشلونة يرد بقوة على حرب «المكاتب»!
الرياضة
لابورتا: برشلونة يرد بقوة على حرب «المكاتب»!
اليوم 17:54
100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!
الرياضة
100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!
اليوم 17:51
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك
اليوم 17:31
الأرصاد يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
الأرصاد يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©