100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!



مراد المصري (أبوظبي)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، في بيان رسمي، أنها وفق قواعد اللعب المالي النظيف، تقوم بتقليص سقف رواتب برشلونة، إلى جانب عدم سماحه بقيد اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، مع شكوى المدقق المالي لحسابات النادي في ديسمبر الماضي، إلى الجهات الرسمية في البلاد، بسبب اعتماده صفقة مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو»، مقابل 100 مليون يورو، قبل أن تقرر شركة التدقيق المالي المتخصصة بعدم صحة الإجراءات وإلغاء المبلغ من الميزانية المالية للنادي.

وأكدت «الليجا» أنها ستخاطب المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، من أجل إيقاف تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، اللذين قام المجلس بقيدهما بشكل مؤقت حتى السابع من أبريل الجاري، وذلك لأن إجراء تسجيلهما استند إلى حصول برشلونة على 100 مليون يورو من صفقة بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو»، بعد إعادة إنشائه، فيما لم يتم إدراج الصفقة في الحسابات النهائية للنادي لاحقاً.

وتأتي الأنباء لتضع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في موقف صعب من جديد، بسبب اعتماد على عملية تدقيق مالي يبدو أنها تمت بطرق ملتوية، وتهدد النادي بفقدان العودة إلى قاعدة التسجيل «1 مقابل 1»، مما يجعل صفقاته خلال الصيف المقبل مهددة بالإلغاء.