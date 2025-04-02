لابورتا: برشلونة يرد بقوة على حرب «المكاتب»!



مراد المصري (أبوظبي)



رد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بغضب على البيان الصادر من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، الذي اتهم فيه النادي الكتالوني بعدم إدراج مبلغ 100 مليون يورو في سجلاته المالية، مما يعني اتخاذ إجراءات مرتبطة باللعب المالي النظيف، منها خفض سقف الرواتب وإلغاء تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

واعتبر لابورتا أن هذه محاولة أخرى لإلحاق الضرر ببرشلونة، وأن رد النادي سيكون قوياً، وقال: «أحيانًا أشعر أن هذا ليس مجرد مصادفة، واليوم لدينا حاسمة ضد أتلتيكو مدريد، إنهم (الليجا) لم يستطيعوا التغلب علينا في الملعب، لذلك يحاولون القيام بذلك عبر المكاتب، وبصفتي رئيس برشلونة لن أسمح بذلك».

وأضاف: «سيقوم النادي برد بشكل كامل ومفصل بمجرد أن يقوم القسم القانوني بتحليل بيان «الليجا»، وسنرد بأقوى طريقة ممكنة للدفاع عن مصالح برشلونة».