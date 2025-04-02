الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكاديمية سيف بن زايد تكرم الفائزين ببطولة الرماية الافتراضية

أكاديمية سيف بن زايد تكرم الفائزين ببطولة الرماية الافتراضية
2 ابريل 2025 18:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يزور قيادة قوات الاحتياط ويشيد بإنجازاتها ومستوى جاهزيتها وكفاءتها العالية
نهيان بن مبارك يحضر أفراح العفيفي والحميري بأبوظبي


اختتمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، بطولة الرماية الافتراضية الأولى، والتي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية في ميادين الرماية الافتراضية، وذلك تزامناً مع عام المجتمع 2025 في الإمارات، وفاز بالمركز الأول للرجال فريق إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وفاز في مسابقة السيدات فريق إدارة التأهيل الشرطي.
وكرم الفائزين اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مشيداً بالأداء المتميز للمشاركين، ومؤكداً اهتمام ودعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية، وحث المنتسبين وتشجيعهم على ممارستها وتحقيق التميز الرياضي، وتعزيز روح التنافس، وتحفيز المنتسبين على المثابرة، وممارسة أنشطة مفيدة وهادفة.

الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الرماية
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار
اليوم 20:18
خطوة تفصل بيليفيلد عن كتابة التاريخ في ألمانيا
الرياضة
خطوة تفصل بيليفيلد عن كتابة التاريخ في ألمانيا
اليوم 20:05
مانشستر يونايتد يهدد رقمه السلبي مع أموريم!
الرياضة
مانشستر يونايتد يهدد رقمه السلبي مع أموريم!
اليوم 20:03
حمدان بن محمد يزور قيادة قوات الاحتياط ويشيد بإنجازاتها ومستوى جاهزيتها وكفاءتها العالية
علوم الدار
حمدان بن محمد يزور قيادة قوات الاحتياط ويشيد بإنجازاتها ومستوى جاهزيتها وكفاءتها العالية
اليوم 19:57
نهيان بن مبارك يحضر أفراح العفيفي والحميري بأبوظبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح العفيفي والحميري بأبوظبي
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©