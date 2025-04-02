أكاديمية سيف بن زايد تكرم الفائزين ببطولة الرماية الافتراضية



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، بطولة الرماية الافتراضية الأولى، والتي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية في ميادين الرماية الافتراضية، وذلك تزامناً مع عام المجتمع 2025 في الإمارات، وفاز بالمركز الأول للرجال فريق إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وفاز في مسابقة السيدات فريق إدارة التأهيل الشرطي.

وكرم الفائزين اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مشيداً بالأداء المتميز للمشاركين، ومؤكداً اهتمام ودعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية، وحث المنتسبين وتشجيعهم على ممارستها وتحقيق التميز الرياضي، وتعزيز روح التنافس، وتحفيز المنتسبين على المثابرة، وممارسة أنشطة مفيدة وهادفة.