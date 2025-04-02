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الرياضة

دالوت: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح!

دالوت: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح!
2 ابريل 2025 19:38


لندن (أ ف ب)

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اعتبر الظهير البرتغالي الدولي ديوجو دالوت أن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي «يسير على الطريق الصحيح»، على الرغم من تلقيه 13 هزيمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتعرض اليونايتد للهزيمة أمام نوتنجهام فوريست صاحب المركز 0-1، رغم سيطرته على مجمل فترات المباراة، لكن شباكه تلقت هدفاً بتوقيع الجناح السويدي أنتوني إيلانجا خريج أكاديمية مانشستر يونايتد.
وبات اليونايتد على بعد خسارة واحدة من معادلة أسوأ موسم في عدد الهزائم والذي تحقق بإشراف مدربه السابق الهولندي إريك تن هاج.
وسدد اليونايتد 23 مرة باتجاه مرمى نوتنجهام فوريست من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف، بيد أن دالوت رأى مؤشرات إيجابية، لا سيما من ناحية تأقلم الفريق مع أسلوب لعب مدربه البرتغالي روبن أموريم.
قال في هذا الصدد «روحنا القتالية أظهرت كم نحن نريد تغيير الوضعية التي نجد أنفسنا فيها، إذا أردنا أن نكون تنافسيين في المستقبل، يتعين علينا التصرف بهذه الطريقة وتقديم عرض مماثل، وبالتالي أعتقد بان النتائج ستأتي في النهاية».
وتابع «هذا ما يجب القيام به لكي ننافس على الدوري الإجكليزي الممتاز والألقاب الكبرى. يتعين علينا أن نعاني بعض الشيء، لكن أعتقد أننا على الطريق الصحيح لتغيير هذه الوضعية».
ويستضيف اليونايتد جاره مانشستر سيتي الأحد على ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة ليون الفرنسي في ذهاب ربع النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الخميس المقبل.

 

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