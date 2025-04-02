خطوة تفصل بيليفيلد عن كتابة التاريخ في ألمانيا



معتز الشامي (أبوظبي)



في واحدة من أقوى المفاجآت على الإطلاق، أطاح أرمينيا بيليفيلد، من الدرجة الثالثة، باير ليفركوزن من كأس ألمانيا، حيث أصبح على بُعد خطوة واحدة من الفوز باللقب، ويكون وقتها أول فريق من الدرجة الثالثة يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

وفاجأ بيليفيلد، الذي يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الثالثة، باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، بفوزه عليه بنتيجة 2-1، ليُقصيه من كأس ألمانيا.

ولم يخسر ليفركوزن نفسه أي مباراة في الكأس تحت قيادة ألونسو قبل المباراة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم محليا الموسم الماضي، محققاً ثنائية الدوري والكأس.

وفي عصر «البوندسليجا» منذ عام 1963، أصبح بيليفيلد رابع فريق من الدرجة الثالثة يصل إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد يونيون برلين (2001)، وإينرجي كوتبوس (1997)، وهيرتا برلين (1993).

وكانت رحلة بيليفيلد إلى النهائي مميزة، بدأ الفريق بإقصاء هانوفر 96 من الدرجة الثانية، قبل أن يُقصي أندية البوندسليجا يونيون برلين، فرايبورج، فيردر بريمن، ثم ليفركوزن، لم يسبق لأي فريق من الدرجة الثالثة أن هزم 4 أندية من الدرجة الأولى على التوالي في موسم من كأس ألمانيا.

ويتعين عليه التغلب على فريق آخر إما شتوتجارت أو لايبزج - إذا كانوا يريد أن يصبحوا أول فريق من الدرجة الثالثة يفوز بالبطولة على الإطلاق.