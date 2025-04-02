السعودية واثقة من حسم صفقة صلاح في «الميركاتو الصيفي»



معتز الشامي (أبوظبي)



ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يزال واثقاً من أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول يفكر في الانتقال إلى أحد الأندية السعودية في الصيف المقبل، بينما قدّم «الريدز» عرضاً لتمديد عقد اللاعب.

وأشارت صحيفة «التليجراف» إلى أن المفاوضات مع ممثلي أحد الأندية السعودية لا تزال جارية.

وأشار مسؤول بارز في الدوري السعودي للمحترفين إلى أن صلاح لا يزال مهتماً بالانتقال إلى السعودية، رغم أن تركيزه منصباً الآن على عرض ليفربول، ومن المرجح أن يكون طول مدة العقد أحد أسباب عدم موافقته حتى الآن على تمديد عقده مع ليفربول، رغم إعلانه أكثر من مرة رغبته في البقاء.

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فترة انتقالات خاصة بين 1 و10 يونيو، وهو ما تبنته رابطة الدوري الإنجليزي أيضاً، ما يتيح للأندية فرصة مبكرة لإتمام التعاقدات، وعزز هذا، التوقعات بإمكانية حصول الهلال على توقيع صلاح قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وينظر الدوري السعودي والهلال إلى مونديال الأندية باعتباره فرصة للترويج للكرة السعودية، ومع مغادرة نيمار، يُنظر إلى صلاح على أنه الصفقة الأبرز لسد فراغ البرازيلي، وتعزيز جاذبية الدوري عالمياً، ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، من غير المرجح أن يغادر صلاح قبل انطلاق البطولة، التي ستُقام في الولايات المتحدة ابتداءً من 14 يونيو.

ورغم اهتمام السعودية، لا يزال ليفربول يأمل في أن يُقنعه شغف صلاح بالأرقام القياسية، ورغبته في المنافسة على أعلى المستويات بتمديد عقده مع ليفربول.

ويذكر أن نجم ليفربول يحتل حالياً المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفاً، ويفصله هدف عن تجاوز سيرجيو أجويرو أفضل هداف غير إنجليزي في الدوري على مر العصور.