الاتحاد يقترب من الهلال بالرقم 19

علي معالي (أبوظبي)



بعد الفوز المثير للاتحاد السعودي على الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 3-2، حصد «الاتي» العديد من الأرقام المهمة والمثيرة، حيث أصبح ثاني أكثر الفرق وصولاً إلى نهائي البطولة «19 مرة»، ويأتي الأهلي في المرتبة الثانية «18 مرة»، وانفرد فريق الاتحاد بالمركز الثاني بعد الهلال «20 مرة»، ويعود آخر ظهور للاتحاد في النهائي إلى 2019.

ونجح الاتحاد في تأكيد أفضليته خلال مبارياته مع الشباب في البطولة، بالفوز في 8 من 11 مباراة بين الفريقين، مقابل 3 انتصارات للشباب.

وكان الاتحاد حقق انتصاره في قمة مثيرة، حيث تقدم بهدف عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 14 من بداية المباراة، ونجح الشباب في الشوط الثاني في قلب النتيجة بهدفين عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا عن الدقيقتين 64 و67، وبينما كانت المباراة تسير في طريقها للشباب، ينجح المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا في تسجيل هدفين في الوقت القاتل في الدقيقتين 92 و99.