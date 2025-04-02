منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية ينطلق في دبي 14 أبريل

دبي (وام)

ينطلق في دبي، يوم 14 أبريل الجاري «منتدى الإمارات الثاني للرياضة المجتمعية» الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تزامناً مع عام المجتمع «2025».

ويشهد المنتدى مشاركة خليجية وعربية واسعة، لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب التطويرية، بالإضافة إلى مشاركين من داخل الإمارات في المجالات التخصصية المختلفة.

كما يتضمن معرضاً مصاحباً يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والرياضي في الإمارات، بالإضافة إلى العديد من الأجنحة المتنوعة.

وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن المنتدى يرسّخ أهمية الرياضة المجتمعية، وجهود الإمارات لتعزيز ممارستها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.