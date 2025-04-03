برشلونة يضرب موعداً مع ريال مدريد في «الحفل 19»!

مدريد (رويترز)



يواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي مثير لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على أتلتيكو مدريد في استاد ميتروبوليتانو، محققاً الانتصار 5-4 في مجموع المباراتين.

بعد مباراة مثيرة شهدت ثمانية أهداف في ذهاب قبل النهائي في برشلونة، كان هدف فيران توريس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 كافياً لمنح الفريق الكتالوني الفوز في العاصمة الإسبانية، ليحجز مقعداً في النهائي الذي سيقام في إشبيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأرسل لامين يامال تمريرة بينية إلى توريس الذي استقبلها بدوره، قبل أن يسدد كرة في الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الحارس خوان موسو.

وضغط أتلتيكو مدريد في محاولة لإحراز هدف التعادل في الشوط الثاني، إذ أهدر البديل ألكسندر سورلوث فرصة سهلة من مسافة قريبة، لكن برشلونة صمد، ليضمن فوزاً صعباً.

قال توريس للتلفزيون الإسباني «الفوز هنا له طعم رائع، فما بالكم بتسجيل هدف الفوز الذي يحجز لنا تذكرة خوض النهائي، كانت المباراة أشبه بحرب، وكان النهائي على المحك، بذلنا كل ما في وسعنا، وكان الفوز والتأهل للنهائي بين أيدينا».

وبعدما كافح ريال مدريد ليخطف التعادل في مباراة مثيرة 4-4 من ريال سوسيداد ويفوز 5-4 في مجموع المباراتين، مهدت نتيجة أتلتيكو وبرشلونة الطريق لمباراة قمة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الكأس، وهي فرصة لم تحدث منذ أكثر من عقد.

والتقى ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 18 مرة، ويتفوق ريال مدريد برصيد 11 فوزاً، بما في ذلك الفوز 2-1 في نهائي 2014 في فالنسيا.

وحقق برشلونة فوزاً ساحقاً على ريال مدريد في المرتين اللتين التقيا فيهما هذا الموسم، الأولى كانت بنتيجة 4-صفر في سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي، والثانية بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية في السعودية في يناير.

ولا يزال كلا الفريقين يتنافسان على ثلاثة ألقاب هذا الموسم بعد وصولهما إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ويتنافسان وجها لوجه فيما يبدو أنه الصراع الثنائي المعتاد على التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد، بينما يتأخر أتلتيكو صاحب المركز الثالث بفارق ست نقاط في سباق اللقب مع تبقي تسع مباريات.

ويسافر ريال مدريد إلى لندن لمواجهة أرسنال في دور الثمانية بدوري الأبطال الأسبوع المقبل، بينما يستضيف برشلونة منافسه بروسيا دورتموند.

وسيلتقي الفريقان في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل الجاري على ملعب لا كارتوخا.

بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، تلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة أخرى بخروجه من الكأس المحلية، حيث امتدت سلسلة مبارياته دون فوز إلى ست مباريات، في حين تشير جميع المؤشرات إلى موسم رابع على التوالي بلا ألقاب لفريق المدرب دييجو سيميوني.

وقال خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد للتلفزيون الإسباني «علينا فقط مواجهة الواقع كما هو، نحن بعيدون كل البعد عن صدارة الدوري الإسباني، لكننا سنحاول حتى النهاية، وسنرى أين سنصل في نهاية المطاف لنرى ما إذا كان الموسم جيدا أم لا؟، نشكر جماهيرنا من أعماق قلوبنا ونعتذر عن تلك اللحظات التي لم نكن فيها على قدر المسؤولية، معاً، نحن نعمل ككتلة واحدة ونحن أقوى، هكذا ينبغي أن يكون الحال دائماً، ونأمل أن يكون كذلك دوماً».