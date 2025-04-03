تونالي.. حديث «البريميرليج» بـ «الهدف المذهل»

نيوكاسل (رويترز)



سجل ساندرو تونالي هدف الفوز بطريقة مذهلة، وأحرز ألكسندر إيساك هدفه 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليقودا نيوكاسل يونايتد للفوز 2-1 على ضيفه برنتفورد، معززاً فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسجل تونالي في الدقيقة 74 هدفاً من المتوقع إعادته لمرات عديدة، إذ أطلق تسديدة من زاوية ضيقة قرب خط التماس الأيمن، لم يكن لدى مارك فليكين حارس برنتفورد أي فرصة للتصدي لها.

وقال لاعب الوسط الإيطالي «لأكون صريحاً، كانت التسديدة 70 بالمئة، تمريرة عرضية، و30 بالمئة تسديدة، كانت صعبة على حارس المرمى وعليّ كذلك، حالفني الحظ قليلاً أيضاً».

وسجل إيساك 20 هدفا للموسم الثاني توالياً، بعد أن هز شباك برنتفورد من مسافة قريبة بتسديدة رائعة، مستغلاً تمريرة عرضية من جاكوب ميرفي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك بعد انزلاق برايان مبيومو، الذي قيل إن نيوكاسل يسعى إلى ضمه.

وأهدر المهاجم السويدي فرصة محققة في وقت سابق بعد تمريرة عرضية من هارفي بارنز، الذي تم إلغاء هدفه بضربة رأس بداعي التسلل، بدلاً من التسديد مباشرة في لحظة تردد نادرة.

وعادل مبيومو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 66 بعد أن سدد الكرة بهدوء وأرسل نيك بوب حارس نيوكاسل في الاتجاه المعاكس، مسجلاً هدفه 15 هذا الموسم، بعد ارتكاب حارس المرمى لخطأ ضد يوان ويسا.

وضغط برنتفورد حتى النهاية بعد هدف تونالي، وكاد أن يسجل في الوقت بدل الضائع مع مطالبة لاعبي الفريق بركلة جزاء وفحص من تقنية حكم الفيديو المساعد بعد سقوط ميكل دامسجارد بعد مرور ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية مليئة بالتوتر للجماهير صاحبة الأرض.

وأضاع دامسجارد أيضاً فرصة للتسجيل وسدد الكرة فوق العارضة قبلها بخمس دقائق.

ويحتل نيوكاسل، الذي أنهى 70 عاماً من الانتظار لتحقيق بطولة محلية بفوزه التاريخي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية على استاد ويمبلي، المركز الخامس برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتل برنتفورد المركز 11 برصيد 41 نقطة.

وقال تونالي لمحطة (بريميرليج برودكشنز) «هذا الفوز جيد بالنسبة لنا من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، مررنا بأسبوع جيد وهو مثالي بالنسبة لنا، الآن سنلعب من أجل المراكز الخمس الأولى، من أجل التأهل لدوري الأبطال».

وقال مبيومو، الذي سجل كل ركلات الجزاء 10 التي سددها، إن برنتفورد استحق المزيد بعد أن لعب إيثان بينوك ضربة رأس في القائم أيضاً في الشوط الثاني.

وأضاف الدولي الكاميروني «كان أداؤنا جيداً لكنه لم يكن كافياً في النهاية، أظن أننا عرفنا أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق جيد ولكن في النهاية، والنتيجة مخيبة للآمال بعض الشيء، من الصعب تقبلها».