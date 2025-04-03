الإنتر وميلان يؤجلان الحسم في كأس إيطاليا

ميلانو (رويترز)



عاد إنتر ميلان من تأخره في النتيجة بهدف، ليحقق التعادل 1-1 مع غريمه ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، إذ سجل تامي إبراهام وهاكان شالهان أوغلو في الشوط الثاني.

ووضع إبراهام فريقه ميلان في المقدمة بعد الاستراحة مباشرة، بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة، قبل أن يدرك شالهان أوغلو التعادل لإنتر بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 67، وتقام مباراة الإياب 23 أبريل الجاري.

ويسعى إنتر، متصدر الدوري الإيطالي، والذي سيحل ضيفا على بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، إلى تحقيق أول ثلاثية له منذ 15 عاماً.

وبالنسبة لميلان، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة للعب في أوروبا، فإن الفوز بالكأس المحلية لا يزال أفضل فرصة له للتأهل إلى أوروبا الموسم المقبل، ويتأهل بطل كأس إيطاليا تلقائياً إلى مرحلة دوري بدوري أبطال أوروبا.

واستحوذ إنتر، الذي غاب عنه مهاجمه المصاب لاوتارو مارتينيز، على الكرة بشكل أكبر في تلك الأمسية، لكن كلا الفريقين استغرق وقتاً للوصول لمستواه خلال المباراة.

وحصل رافائيل لياو على فرصة ممتازة لوضع ميلان في المقدمة بعد 26 دقيقة، حيث تصدى حارس إنتر جوسيب مارتينيز لتسديدته من زاوية ضيقة، بينما مرر شالهان أوغلو كرة قوية إلى مايك مينيان حارس ميلان من ركلة حرة قوية، وتصدى حارس مرمى منتخب فرنسا ببراعة مرة أخرى لضربة رأس من دافيدي فراتيسي قبل نهاية الشوط الأول.

وافتتح ابراهام التسجيل في الدقيقة 47. فقد تلقى اللاعب البالغ 27 عاما تمريرة متقنة من يوسف فوفانا على حافة منطقة الجزاء، وتجاوز دفاع إنتر ليسدد كرة منخفضة في الشباك، وكثف إنتر هجماته، وعادل شالهان أوغلو النتيجة بعد 20 دقيقة، بتسديدة مباشرة منخفضة.

ونحت لهنريخ مخيتاريان فرصة متأخرة لمنح إنتر التقدم، قبل أن يسدد لياو، لاعب ميلان، كرة رائعة مرت بجوار القائم قبل دقائق من نهاية المباراة.

وحصد إنتر، الفائز باللقب تسع مرات، لقب الكأس آخر مرة عام 2023، بينما فاز ميلان بكأس إيطاليا خمس مرات، آخرها عام 2003.

وفاز بولونيا 3-صفر على إمبولي في ذهاب قبل النهائي الآخر.