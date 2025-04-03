«الجودو» يشارك في البطولة العربية بالأردن

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر البلاد صباح الأحد، عبر مطار الشارقة الدولي، بعثة منتخب الجودو للشباب والناشئين، متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في البطولة العربية للفئات العمرية الـ 22 للجنسين، والتي تقام خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، بإشراف الاتحاد العربي للجودو، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للجودو، وذلك بمشاركة 10 دول عربية.

ويرأس البعثة، محمد جاسم، أمين السر المساعد، مشرف قطاع المراحل العمرية للجودو، والمدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين من الفئتين وهم حميد سعيد الشامسي (كلباء)، سيف سالم الحمادي، مسعود سعيد المسماري، أنس خميس اليماحي (الفجيرة للفنون القتالية)، سالم خميس المزروعي، وبطي أحمد الهاشمي، (خورفكان).

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للجودو، بعثة المنتخب على ضرورة التمثيل المشرف في تلك البطولة العربية التي يستضيفها الاتحاد الأردني الشقيق.

وأضاف أن تلك المشاركة تكتسب أهمية خاصة قبل ختام الموسم الرياضي للجودو المحلي، الذي يتواصل خلال أبريل الجاري، بإقامة بطولة كلباء المفتوحة للجودو لمختلف المراحل العمرية للجنسين، وذلك يوم 19 أبريل بصالة نادي كلباء، ثم بطولة كأس سفير اليابان السنوية لدى الدولة التي تقام للمرة الأولى في صالة الاتحاد الجديدة في بني ياس شرق، وذلك يوم السبت 26 أبريل الحالي.