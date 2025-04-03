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الرياضة

مرموش يتفوق على صلاح بـ«إنجازين»!

مرموش يتفوق على صلاح بـ«إنجازين»!
3 ابريل 2025 11:15

 
علي معالي (أبوظبي)

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بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر بـ«ثنائية» في «الجولة 30» من الدوري الإنجليزي، وسجل عمر مرموش الهدف الثاني، وبعيداً عن الهدف، هناك نقاط إيجابية كثيرة حققها النجم المصري المنضم حديثاً إلى «البلومون»، لعل أبرزها قيامه بـ9 تسديدات على مدار شوطي المباراة، وهو الرقم الأعلى في «البريميرليج»، ولم يفعله النجم محمد صلاح هدّاف ليفربول والدوري، وبحسب موقع «سوفاسكور» للإحصائيات أطلق مرموش 3 تسديدات على المرمى، وكرتين خارجه، و4 محاولات تصدى لها الحارس، ودقة تمريراته 89%، وحصل مرموش على «8.1 من 10 درجات»، ليكون اللاعب الثاني في أعلى تقييم بالمباراة بعد زميله بالفريق سافيو «8.4 من 10».
ولعب مرموش منذ انتقاله للدوري الإنجليزي 12 مباراة بمختلف المنافسات، سجل خلالها 6 أهداف، منها 5 في «البريميرليج» وجميع أهدافه بالدوري جاءت على ملعب الاتحاد، وهو أعلى رقم يسجله أي لاعب على أرضه بنسبة 100% في المسابقة هذا الموسم، وهو الرقم الثاني الذي يتفوق به مرموش على صلاح.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
ليفربول
عمر مرموش
محمد صلاح
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