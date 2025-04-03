«المواجهة 32» تجمع «3 قمم» في الجولة 20 من «أدنوك للمحترفين»

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق غداً الجمعة مواجهات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد 3 قمم مثيرة، تجمع الأولى بين الوحدة والنصر غداً، ومواجهتين من العيار الثقيل بين الجزيرة والوصل، ثم شباب الأهلي مع العين، يوم الاثنين المقبل، فيما تم تأجيل مباراة الشارقة أمام بني ياس إلى الأول من مايو بسبب ارتباط «الملك» بمشاركة خارجية في دوري أبطال آسيا 2.

وتصادف أن القمم الثلاث، يجمع بينها «رقم واحد» للمرة الأولى، حيث إنها المواجهة رقم 32، التي تجمع تلك الفرق وجهاً لوجه في تاريخ دوري المحترفين، فيما يتوقع أن تشهد مواجهات الجولة اشتعال أجواء المنافسات بشكل مثير، في ظل تمسك الشارقة بمطاردة شباب الأهلي، بينما سيلتقي الأخير أمام العين الذي يبحث عن إرضاء جماهيره، بينما يحاول كل من الجزيرة والوصل البحث عن مركز متقدم، خصوصاً الأخير، الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد وداع نصف نهائي الكأس أمس أمام شباب الأهلي.

الوحدة – النصر

• 31 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين يتفوّق الوحدة بـ 17 انتصاراً مقابل 4 للنصر والتعادل في 10 مباريات.

• لم يخسر الوحدة في آخر 9 مباريات أمام النصر في الدوري (فاز 4 – تعادل 5) وهي أطول سلسلة عدم خسارة له أمام «العميد» في المسابقة.

• لم يحقق النصر الفوز في آخر 5 مباريات خارج أرضه بدوري أدنوك للمحترفين، ولم يسجل أي هدف بالشوط الأول في آخر 6 مباريات.

• حقق الوحدة الفوز في آخر 4 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، ولم يحقق 5 انتصارات أو أكثر منذ أكتوبر نوفمبر 2022 (7 انتصارات).

• سجل الوحدة 53 هدفاً في مرمى النصر وسجل النصر 29 هدفاً في مرمى الوحدة، خلال مواجهات دوري المحترفين.

• هداف مواجهات الفريقين بالدوري: سيباستيان تيجالي (13 هدفاً).

شباب الأهلي – العين

• 31 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، يتفوّق العين بـ13 انتصاراً مقابل 10 لشباب الأهلي والتعادل في 8 مباريات.

• فقط في 2013-2014 حقق شباب الأهلي الفوز ذهاباً وإياباً أمام العين في موسمٍ واحد بدوري المحترفين.

• العين أكثر فريق فاز على شباب الأهلي في دوري المحترفين (13 مرة)، وثاني أكثر فريق سجل أهدافاً في مرمى شباب الأهلي بالمسابقة (53 هدفاً) خلف الجزيرة الذي سجل (56 هدفاً).

• لم يسبق أن خلت مواجهات الفريقين بدوري المحترفين من الأهداف وشهدت تسجيل 92 هدفاً بمعدل 2.96 هدف/ مباراة «منها 3 أهداف إدارية»

• يتساوى الفريقان بالأهداف المسجّلة من خارج منطقة الجزاء خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين بتسجيل كل منهما لـ 6 أهداف.

• سجّل العين 53 هدفاً في مرمى شباب الأهلي وسجّل شباب الأهلي 39 هدفاً في مرمى العين، خلال مواجهات دوري المحترفين.

• هداف مواجهات الفريقين بالدوري: جرافيتي (7 أهداف).

الجزيرة – الوصل

• 31 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، يتفوّق الجزيرة بـ 18 انتصاراً مقابل 6 للوصل والتعادل في 7 مباريات.

• حقق الوصل 4 انتصارات في آخر 5 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، وهو مقدار ما حققه من انتصارات في أول 14 مباراة هذا الموسم.

• الجزيرة أمام الفرق الحاملة للقب في دوري أدنوك للمحترفين: 25 مباراة – فاز 10 – تعادل 7 – خسر 8.

• فقط أمام العين (20) خسر الوصل أكثر من خسارته أمام الجزيرة (18)، وفقط أمام العين (69) استقبل أهداف أكثر من التي استقبلها أمام الجزيرة (66)

• آخر 23 هدفاً خلال مواجهات الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين تم تسجيلها من داخل منطقة الجزاء.

• سجّل الجزيرة 66 هدفاً في مرمى الوصل وسجّل الوصل 45 هدفاً في مرمى الجزيرة، خلال مواجهات دوري المحترفين.

• هداف مواجهات الفريقين بالدوري: علي مبخوت (12 هدفاً) يليه فابيو ليما بـ (10 أهداف).