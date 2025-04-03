أغلى 10 صفقات انتقال «فوق الثلاثين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



اعتاد ريال مدريد إنفاق أموال ضخمة على أكبر نجوم العالم، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبح نقيضاً لذلك، حيث يركزون أكثر على جلب المواهب الشابة، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وتطويرهم، أو جلب لاعبين في انتقالات مجانية، عند انتهاء عقودهم مثل كيليان مبابي، أو أنطونيو روديجر ربما قريباً أيضاً ترينت ألكسندر أرنولد.

وأصبح تعديل استراتيجية العملاق الإسباني نموذجاً يُحتذى به للعديد من أندية أوروبا الكبرى، ومع ذلك، لم يلتزم الجميع به في السنوات الماضية، حيث أنفقت بعض الفرق مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين في أواخر مسيرتهم.

ويتصدر النجم العالمي كريستيانو رونالدو قائمة النجوم، حيث انتقل المهاجم البرتغالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في سن الثالثة والثلاثين مقابل 117 مليون يورو، كانت قيمته السوقية لا تزال مرتفعة عند 100 مليون يورو في ذلك الوقت، وسجل 101 هدفاً في 134 مباراة مع العملاق الإيطالي ليُبرر إلى حد ما هذا المبلغ، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد بعد 3 سنوات مقابل 17 مليون يورو فقط.

في المركز الثاني، يأتي قائد منتخب إنجلترا هاري كين، الذي انتقل من توتنهام إلى بايرن ميونيخ في سن الثلاثين مقابل 95 مليون يورو في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين، سجل 77 هدفاً في 83 مباراة مع الفريق البافاري.

والمركز الثالث يذهب إلى نيمار، الذي انتقل من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي في الدوري المحترف، وعمره 31 عاماً في عام 2023 مقابل 90 مليون يورو، ولعب البرازيلي 7 مباريات في عامين مع الفريق السعودي، قبل أن يغادر في صفقة انتقال مجانية للعودة إلى نادي طفولته سانتوس.

وفي المركز الرابع يأتي كاسيميرو، حيث دفع مانشستر يونايتد 71 مليون يورو للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي البالغ 30 عاماً آنذاك من ريال مدريد في عام 2023.

ويحل ميراليم بيانيتش في المركز الخامس، والذي انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو عندما كان عمره 30 عاماً، وفي المركز السادس يأتي لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، الذي انتقل من باريس سان جيرمان إلى العربي القطري مقابل 45 مليون يورو.

كما تعاقد برشلونة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مقابل 45 مليون يورو في الثالثة والثلاثين من عمره من بايرن ميونيخ، محتلاً المركز السابع في القائمة، ويحتل المركز الثامن لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، الذي انتقل من برشلونة إلى فريق «جوانجزو إيفرجراند»، أحد فرق الدوري الصيني، مقابل 42 مليون يورو، وهو في الثلاثين من عمره.

كما انتقل المدافع الإيطالي الأسطوري ليوناردو بونوتشي مقابل 42 مليون يورو في الثلاثينيات من يوفنتوس إلى ميلان، ويكمل المدافع كاليدو كوليبالي قائمة العشرة الأوائل بانتقاله من نابولي إلى تشيلسي في الحادية والثلاثين من عمره مقابل 42 مليون يورو في عام 2022.