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الرياضة

تأهل برشلونة.. «الحلم مسموح»!

تأهل برشلونة.. «الحلم مسموح»!
3 ابريل 2025 11:49

مدريد (د ب أ)

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن حماسه الشديد بعد تأهل فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد 1-0 أمس الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.
وضرب برشلونة موعداً مع ريال مدريد في نهائي البطولة.
وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: «الحلم مسموح به، إنها لحظة جيدة لنا، ولكن يمكن لكل شيء أن يتغير سريعاً، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا».
وأضاف فليك إن الحفاظ على نظافة الشباك كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز أمام أحد الفرق في إسبانيا وأوروبا.

 

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وأكد: «نحن سعداء للغاية، يجب أن نتدرب بقوة، وأن نحافظ على تركيزنا، نريد الفوز بالكؤوس، فزنا بواحد، ولكن النادي لديه مكان للمزيد».
ورغم أن لديه الفرصة للفوز بمزيد من الألقاب، كان فليك حذراً، وقال: «في رأسي، نهائي الكلاسيكو لا يزال بعيداً جداً - هو ليس مهماً الآن، هناك العديد من المباريات قبل ذلك».
وأشاد المدرب بفيران توريس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد أمس، وقال: «لعب في مباريات كأس أخرى وقدم أداء جيداً، كان يستحق اللعب، وأنا سعيد لأنه سجل مرة أخرى».

برشلونة
هانسي فليك
أتلتيكو مدريد
كأس ملك إسبانيا
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