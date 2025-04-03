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الرياضة

لوس أنجلوس يُسقط ميسي!

لوس أنجلوس يُسقط ميسي!
3 ابريل 2025 11:52

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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ألحق لوس أنجلوس إف سي الخسارة الأولى بإنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الموسم، بفوزه عليه 1-0، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم.
تابع المباراة على ملعب «بي إم أو» 22207 متفرجين، تقدمهم نجم كرة السلة الأميركي ونادي جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وأحد مالكي إنتر النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام.
وسجل السلفادوري الدولي ناثان أورداس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، ليمنح فريقه الفوز قبل لقاء الإياب المقرر في ميامي الأسبوع المقبل.
ودخل ميامي المباراة، وهو لم يخسر في تسع مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي، لكن لوس أنجلوس كان الفريق الأفضل، لا سيما في الشوط الثاني عندما افتتح له أورداس التسجيل، إذ تخلص من لاعب وسط إسبانيا الدولي السابق سيرجيو بوسكيتس وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك.
وخاض ميسي المباراة بعد أن شارك احتياطياً في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الأميركي، إثر غياب عن الملاعب دام أسبوعين بداعي الإصابة، ولم يقدم الكثير وأضاع ركلة حرة مباشرة من وضعية جيدة أواخر المباراة سددها عالياً.
وأعرب مدرب لوس أنجلوس ستيف شيروندولو عن رضاه عن نتيجة المباراة بقوله: «خضنا مباراة متكاملة، كان بالإمكان أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى، وإذا سنحت لنا هذه الكمية من الفرص إياباً يتعين علينا أن نستغلها».
في المقابل، اعترف مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو بأفضلية الفريق المنافس بقوله «بطبيعة الحال، لم نكن في أفضل حال لنا، لكنها مجرد المباراة الأولى».
وأضاف «لدينا مباراة ثانية الأسبوع المقبل ونستطيع القيام بما يجب القيام به لنبلغ نصف النهائي».

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
لوس أنجلوس
الأرجنتين
ليونيل ميسي
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