الاتحاد «ملك» الأهداف القاتلة في السعودية



معتز الشامي (أبوظبي)



حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه المثير على الشباب في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع القادسية في النهائي، ومع هذا الإنجاز، يواصل «العميد» إثبات قدرته على الحسم في اللحظات الأخيرة، حيث أصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم، من دون احتساب الأشواط الإضافية، لينال لقب «ملك الأهداف القاتلة» في المسابقات السعودية بشكل عام.

وسجل الاتحاد 12 هدفاً قاتلاً هذا الموسم، بواقع 10 أهداف في الدوري السعودي وهدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو رقم يعكس قدرة الفريق على قلب الموازين في الأوقات الحرجة، كما تناوب 8 لاعبين على تسجيل هذه الأهداف الحاسمة، مما يعكس تنوع الحلول الهجومية داخل الفريق، وكان النجم الجزائري حسام عوار الأكثر تسجيلاً للأهداف المتأخرة، حيث أحرز 4 أهداف، يليه البرتغالي دانيلو بيريرا برصيد هدفين.

وعُرف الاتحاد بقدرته على قلب النتائج في الأوقات القاتلة، وهو ما منحه انتصارات حاسمة في أكثر من مناسبة هذا الموسم، سواء في الدوري أو الكأس، ولم يكن الهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة أمام الشباب في نصف النهائي استثناءً، بل جاء ليؤكد على عقلية الفريق القتالية حتى صافرة النهاية.

وبعد تجاوز الشباب، سيكون الاتحاد أمام فرصة كبيرة لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يواجه القادسية، الفريق الذي فاجأ الجميع ببلوغه النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوز قاتل على الرائد، وستكون هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لـ«العميد»، الذي يسعى إلى إنهاء الموسم بلقب كبير يسعد جماهيره بجانب استمراره في صدارة ترتيب الدوري، حيث يطمح للتتويج بكأس «الملك» للمرة الأولى منذ غياب 7 سنوات عن آخر تتويج.