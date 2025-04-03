251 جواداً في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الجمعة على أرض الميدان الرملي الداخلي «الصالة المغطاة» لنادي الشارقة للفروسية والسباق، فعاليات «مهرجان الشارقة الدولي السادس والعشرين للجواد العربي»، الذي يستمر حتى 6 أبريل الجاري، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

ويشارك في المنافسات 251 جواداً يمثلون 12 دولة هي، الإمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، سوريا، فلسطين، لبنان، المملكة الأردنية الهاشمية، مصر، النمسا، وسويسرا، برعاية كل من هيئة مطار الشارقة الدولي، ومجلس الشارقة الرياضي.

ويتضمن اليوم الأول للمهرجان 4 أشواط، الأول للمهرات بعمر سنة واحدة، مقسم إلى فئتين «أ - ب» بمشاركة 13 جواداً في القسم أ و12 في القسم ب، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين ومقسم إلى قسمين «أ - ب»، بمشاركة 20 جواداً في القسم أ و20 جواداً في القسم ب، ويعقبه الشوط الثالث للمهرات بعمر 3 سنوات بمشاركة 19 جواداً في القسم أ، ويختتم اليوم الأول من المهرجان بالشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر الموزع على فئتين «أ - ب» بمشاركة 19 جواداً في الفئة أ ومثلهم في الفئة ب.

وأكّد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن رعاية الهيئة لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي على مدى أكثر من 20 عاماً، تُجسّد التزاماً راسخاً بدعم الفعاليات التي تحتفي بالإرث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية الهيئة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز مساهمتها في صون الهوية الوطنية التي تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من التطلعات التنموية الشاملة، موضحاً أن المهرجان يعد منصة عالمية تستقطب جمهوراً واسعاً من محبي الخيل العربي الأصيل وهواة الفروسية، وتُبرز ما تتميز به إمارة الشارقة من ريادة ثقافية وحضارية على المستويين الإقليمي والدولي.