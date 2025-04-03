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الرياضة

«إيزاك» يصنع التاريخ مع نيوكاسل بـ«الهدف الـ20»

«إيزاك» يصنع التاريخ مع نيوكاسل بـ«الهدف الـ20»
3 ابريل 2025 13:25

علي معالي (أبوظبي)

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نجح السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل في أن يصنع لنفسه تاريخاً مميزاً للغاية في مسيرته مع ناديه، عندما سجل هدفاً من الثنائية التي فاز بها نيوكاسل على برينتفورد في الجولة 30 للدوري الإنجليزي، التي انتهت بنتيجة 2-1، ليرفع إيزاك رصيده إلى 20 هدفاً، ليُصبح أول لاعب في نيوكاسل يصل إلى هذا الإنجاز لموسمين متتاليين في تاريخ النادي.
وأصبح ألكسندر إيزاك الآن على بُعد هدف واحد فقط من الوصول إلى أفضل موسم تهديفي له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان اللاعب قد سجل في الموسم الماضي 21 هدفاً في 30 مباراة شارك فيها، وفي الموسم الحالي 20 هدفاً في 26 مباراة.
والانتصار الأخير رفع رصيد نيوكاسل إلى 50 نقطة من 29 مباراة، في المركز الخامس، وبفارق نقطة واحد عن مانشستر سيتي (51 نقطة) في 30 مباراة، وهناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع هذا المهاجم الخطير البالغ من العمر 25 عاماً، ومن بينها ليفربول.

نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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