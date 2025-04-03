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الرياضة

«الثلاثي البديل» سر تأهل الشارقة

«الثلاثي البديل» سر تأهل الشارقة
3 ابريل 2025 13:52

علي معالي (أبوظبي)

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يعود الشارقة إلى التدريبات يوم الجمعة، بعد 24 ساعة راحة، عقب التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب الجزيرة 3-1، حيث يبدأ «الملك» الاستعداد لمباراة التعاون السعودي في ذهاب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2».
شهدت مباراة الشارقة أمام الجزيرة نقطة تحول مهمة ربما تحدث للمرة الأولي مع «الثلاثي البديل»، فراس بالعربي وكونراد وبيرو، عندما دفع الروماني كوزمين أولاريو بفراس بالعربي وجيليرمي بيرو في الدقيقة 63، لتكون «نقطة التحول» الأولى في المباراة، حيث أسهم «الثنائي» ومعهما كونراد نقطة التحول الثانية عندما شارك في الدقيقة 71، في تغيير صورة «الملك» في المباراة.
تميّز فراس بالعربي بقدرته على نقل هجوم الشارقة سريعاً إلى مرمى ومنتصف ملعب المنافس، حتى نجح بعد 3 دقائق من مشاركته في إهداء تمريرة ذهبية أسهمت عودة الملك بالتعادل، وأهدى كونراد تمريرة رائعة إلى كونراد مجدداً، وكاد يسجل الهدف الثاني لولا يقظة الدفاع في اللحظات الأخيرة، وفي الدقيقة 105 جاءت اللمسة السحرية من كايو لوكاس. عندما تلقى تمريرة بالعربي سجل منها الهدف الثاني، ومرّر كرة رائعة إلى بيرو في الدقيقة 111، وبدوره هيأها إلى كايو لوكاس أحرز منها الهدف الثالث.

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الجزيرة
دوري أبطال آسيا
التعاون
السعودية
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