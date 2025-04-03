البطولة الدولية للطيران اللاسلكي تنطلق في العين

العين (وام)



انطلقت البطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي التي تستمر 5 أيام في نادي العين للهواة، التابع لنادي العين للفروسية والرماية، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين.

وأكد عبد الله محمد خويدم النيادي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في كلمة خلال الافتتاح، أن استضافة هذا الحدث بمشاركة 40 متسابقاً من 15 دولة، بجانب 30 متسابقاً من المحترفين من الإمارات ودول الخليج والعالم، تعكس المكانة المرموقة للدولة في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة.

وأعلن انطلاقة النسخة الأولى من مسابقة الجامعات المحلية في مجالات التصميم والبناء والطيران، بمشاركة واعدة من جامعتي الإمارات، وخليفة للعلوم والتكنولوجيا، في خطوة تعزز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الإبداع والابتكار.

وشهد الحضور بعض الاستعراضات الجوية التي قدمها المشاركون في البطولة ونالت استحسانهم، حيث عبرت عن إمكانيات ومهارات المشاركين في مجال الطيران اللاسلكي، كما قام الحضور بجولة في المعرض المصاحب للبطولة، واطلعوا على بعض المشاركات من عدد من الجهات المهتمة بالطيران اللاسلكي.

وتقام البطولة برعاية دائرة الثقافة والسياحة بالعين، وتنظمها شركة إيكو أدفنشر للسياحة، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين في المسابقة والجماهير، كما تشارك جامعة الإمارات بالعديد من الورش بهدف نشر ثقافة الطيران بين جميع فئات المجتمع، واستقطاب عشاق ومحبي وممارسي تلك الرياضة بالدولة ودول المنطقة.