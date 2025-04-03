اتحاد الكرة يبدأ المفاوضات مع كوزمين لقيادة «الأبيض»



معتز الشامي (أبوظبي)



تبدأ خلال الساعات المقبلة، المفاوضات الرسمية بين اتحاد الكرة، ووكيل أعمال الروماني كوزمين مدرب الشارقة لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للبرتغالي باولو بينتو، ويتوقع أن تصل إلى «النهاية السعيدة» قريباً، رغم وجود «سيرة ذاتية» لآخر بديل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويستعد الشارقة لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، يوم الثلاثاء المقبل أمام التعاون السعودي، بينما يتمسك المدرب بالتركيز في التدريبات مع فريقه، رغبة في التأهل لنهائي البطولة القارية والمنافسة على لقبها، إلا أن وكيله يتولى المفاوضات الأولية مع الاتحاد، بعد ترحيب المدرب.

وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد لا يتعجل كوزمين، حيث إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، كما هو متوقع، يواصل المدرب عمله بصورة طبيعية مع الشارقة إلى نهاية الموسم، على أن يبدأ مهام عمله رسمياً مع «الأبيض» في تجمع أواخر مايو المقبل مع ختام الموسم، وقبل أيام من مباراته أمام أوزبكستان الذي يحتل «وصافة» المجموعة الأولى.

ويحتاج «الأبيض» الذي يحلّ في الترتيب الثالث للمجموعة بفارق 4 نقاط عن أوزبكستان «الثاني»، إلى الفوز على المنتخب الأوزبكي، ثم الفوز على قيرغيزستان في ملعبه، وانتظار ما تسفر عنه مباراة أوزبكستان وقطر، وفي حال تعثر «الأوزبكي» أمام «العنابي»، يعني ذلك تأهل «الأبيض» إلى «المونديال» شرط فوزه على قيرغيزستان أيضاً.

ويُعد كوزمين أقرب الأسماء في القائمة المصغرة من المدربين المرشحين للمنتخب، نظراً لخبراته وسابق نجاحاته في الكرة الإماراتية، ومعرفته بمنتخبات وفرق المنطقة وآسيا، حيث إنه وفي حال عدم تأهل المنتخب مباشرة إلى «المونديال»، يصعد للمرحلة الرابعة من التصفيات، والتي تحتاج إلى مدرب يعرف باقي منتخبات المنطقة، ولاعبي «دورينا» بشكل وثيق، ونجح كوزمين في قيادة الشارقة إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الفوز على حساب الجزيرة، ليستمر في المنافسة على الألقاب والبطولات المحلية مع «الملك»، ويلاقي شباب الأهلي على اللقب، وهو اللقاء السادس بين الفريقين في جميع المسابقات هذا الموس