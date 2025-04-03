برشلونة يحلم بـ«الثلاثية» بعد التأهل إلى «كلاسيكو» نهائي كأس إسبانيا

معتز الشامي (أبوظبي)



يحلم هانزي فليك مدرب برشلونة بالفوز بالثلاثية، بعد فوز فريقه على أتلتيكو مدريد 1-0، ليضرب موعداً مع ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي يجمع بين الفريقين 26 أبريل الجاري.

وسجل فيران توريس الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو، ليضمن فوز برشلونة 5-4 في مجموع المباراتين، ويحافظ على فرصه في المنافسة على جميع المسابقات الثلاث «الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا»، قبل المرحلة الأخيرة من الموسم، ويتصدر برشلونة، الذي سبق له الفوز بالثلاثية عامي 2009 و2015، الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط مع تبقي 9 مباريات، ويواجه دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسبق له الفوز بكأس السوبر الإسباني هذا العام على حساب ريال مدريد.

وقال فليك في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: «الحلم مسموح، ونعمل بجد ونحافظ على تركيزنا، الفوز بالألقاب حلم كبير لنا، فزنا باللقب الأول «كأس السوبر»، لكن النادي لديه فرصة كبيرة لمزيد من الألقاب».

والتقى برشلونة وريال مدريد، صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري الإسباني، آخر مرة في نهائي كأس الملك عام 2014، ويقام لقاء هذا العام على ملعب «لا كارتوجا» في إشبيلية 26 أبريل الحالي.