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الرياضة

سكيك يقود طموح «جولف الإمارات» في «التحدي العالمي»

سكيك يقود طموح «جولف الإمارات» في «التحدي العالمي»
3 ابريل 2025 17:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن أحمد سكيك قائد منتخب الجولف الجاهزية الكاملة لخوض بطولتي تحدي الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت بعجمان من 10 إلى 13 أبريل، وبطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف من 17 إلى 20 أبريل، وتستضيفهما الدولة ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية.
ويرى سكيك أن خوض البطولتين يأتي ضمن العد التنازلي ليصبح لاعب جولف محترفاً بالكامل، ويشارك في البطولتين العالميتين بالنظر إلى مستواه المتطور، ومن خلال استفادته من الاتفاقية الممتدة إلى عام 2032 بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية الجهة المسؤولة عن جولة هوتيل بلانر، بتخصيص 30 بطاقة مشاركة لاتحاد الجولف، وبالتالي يحظى لاعبو منتخبنا والمقيمين في الدولة بفرصة ذهبية لمقارعة نخبة اللاعبين العالميين في البطولات الدولية، وحسب الاتفاقية يتبادل الاتحاد البطاقات مع بطولات أخرى لإشراك لاعبي الإمارات في البطولات الدولية حول العالم. 
وقال سكيك: «أشعر بالتحسن عندما أخوض جولة «هوتيل بلانر»، إذ أطور شخصيتي وأثق بقدرتي على المنافسة، وأتمنى الفوز في الجولة العالمية وفي جولة دي بي ورلد يوماً ما».
ويقدم سكيك مستويات متميزة بعد عودته التدريجية من الإصابة، وتُوج بطلاً للخليج الشهر الماضي، عندما قدم أداءً على خطى المحترفين العالميين، بإنهاء المنافسات بإجمالي 270 ضربة بواقع 18 ضربة تحت المعدل، وهو رقم قياسي في البطولة على صعيد الفارق عن أقرب منافسيه.
وأضاف: «المشاركة في البطولات تساعدني على البقاء دائماً في أتمّ الجاهزية، أريد أن أبذل جهداً كبيراً وأن أكون واثقاً من نفسي قبل المشاركة في الجولة لأتمكن من المنافسة مع اللاعبين من المستويات المرتفعة فيها».

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