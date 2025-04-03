«دولية دبي» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

دبي (الاتحاد)

تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو، جولة دبي الدولية من سلسلة بطولات «AJP»، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة يمثلون 86 نادياً وأكاديمية من 72 دولة حول العالم.

وتوفر هذه الجولة منصة مهمة لدعم الأندية الإماراتية، عبر إتاحة الفرصة للاعبيها في الاحتكاك والمنافسة مع نخبة النجوم والأبطال من أفضل أندية وأكاديميات العالم، وتعزيز التبادل الثقافي الرياضي، إلى جانب اكتساب النقاط التصنيفية التي ترفع من ترتيب اللاعبين والفرق في التصنيف الدولي السنوي المعتمد من الرابطة.

وتنطلق المنافسات غداً الجمعة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، على أن تُستكمل يومي السبت والأحد من الساعة 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً، فيما تُقام مراسم التتويج على مدار الأيام الثلاثة، وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة، وتليها كولومبيا، ثم البرازيل، وفرنسا.

وعلى صعيد الأندية، فسوف يشارك فريق كوماندو جروب بـ 237 لاعباً، وأكاديمية «MOD» بـ147 لاعباً ولاعبة، ونادي الجزيرة بـ 85 لاعباً ولاعبة، ونادي بني ياس بـ 53 لاعباً ولاعبة، ما يعكس الحضور القوي للأندية المحلية واستعدادها للمنافسة في مختلف الفئات.

وستشهد البطولة حضور مجموعة من أبرز نجوم اللعبة عالمياً، في مقدمتهم واندرسون فيريرا، وكاترييل رودريجيز، وتامارا سيلفا، بما يرفع من مستوى المنافسة، ويمنح اللاعبين المحليين واللاعبات فرصة ثمينة لمواجهة المصنفين الأوائل عالمياً.

ومن جانبه أكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن تنظيم هذه الجولة في دبي يأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز حضور الجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة، ودعم الأندية واللاعبين في مشوارهم التنافسي، وقال: «جولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في دبي تلعب دوراً مهماً في دعم مسيرة تطوير الجوجيتسو بالدولة، وتوفر بيئة تنافسية عالية المستوى تمكّن اللاعبين من اختبار قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، لأنها تفتح المجال أمامهم لاكتساب الخبرات وبناء العلاقات مع فرق من مختلف الثقافات».

وتشكل جولة دبي واحدة من سلسلة جولات تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو على مدار الموسم في مختلف إمارات الدولة، وعدد من دول العالم، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للاحتكاك في بطولة دولية تقام بشكل احترافي وتتوفر لها فرص منح النقاط التصنيفية للاعبين من أجل المنافسة على الفوز بالألقاب في جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو السنوية التي تعد أهم جائزة عالمية للمحترفين والمحترفات، كما أنها تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة في مختلف القارات، وتوفر لهم منصة تنافسية عالمية لإبراز قدراتهم ودعم مسيرتهم الاحترافية.