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الرياضة

النصر وشباب الأهلي.. «ديربي مثير» في «بلاي أوف» الطائرة

النصر وشباب الأهلي.. «ديربي مثير» في «بلاي أوف» الطائرة
3 ابريل 2025 17:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يستقبل النصر ضيفه شباب الأهلي في الساعة السابعة مساء الجمعة، في «ديربي مثير» على صالة راشد بن حمدان بمعقل «العميد»، ضمن ذهاب الأدوار الإقصائية لدوري الكرة الطائرة للرجال لموسم 2024-2025 «البلاي أوف»، فيما يلتقي في مباراتي ذهاب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن كل من حتا والعين، والوصل وعجمان.
ويرفع «العميد» و«الفرسان» شعار «الأفضلية المسبقة» في مواجهة الذهاب الليلة، قبل الإياب المقرر مساء 8 أبريل الجاري على صالة مكتوم بن محمد في النهدة بدبي، فيما حدد اتحاد الطائرة يوم 11 أبريل الجاري موعداً للمباراة الفاصلة بين الغريمين حال التعادل في نتائج الذهاب والإياب.
وانطلقت مرحلة «البلاي أوف» في دوري الطائرة بمواجهتين مبكرتين بين الجزيرة «حامل اللقب» وبني ياس، حيث فاز «فخر أبوظبي» ذهاباً أمام مضيفه «السماوي» بنتيجة 3-0، قبل أن ينجح الأخير في تعويض الخسارة بالفوز في لقاء الإياب 3-1 على صالة «مبادلة دوم» في نادي الجزيرة، ليحتكم الفريقان إلى مواجهة فاصلة تقام 8 أبريل الجاري.
وشهدت منافسات دوري الطائرة في الموسم الحالي 2024-2025 مشاركة 9 أندية، بعد عودة الوحدة، وتأهلت أندية «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب درع الدوري خلال الموسم الحالي، في حين تلعب بقية الأندية على تحديد المراكز.
وتصدر بني ياس الترتيب العام لدوري الطائرة، برصيد 45 نقطة من 15 انتصاراً في 16 مباراة، وحل ثانياً النصر، وشباب الأهلي ثالثاً، والجزيرة في المركز الرابع، وشمل ترتيب بقية المراكز حتا والوصل وعجمان والعين والوحدة على التوالي.
وتحمل النسخة الحالية من «دوري الرجال للكرة الطائرة» الرقم 47 في تاريخ البطولة التي انطلقت في موسمها الأول 1974-1975، وغابت منافسة الدوري في موسمين فقط على مدار العقود الماضية، موسم 1990-1991، الذي لم يُستكمل بسبب «حرب الخليج»، وموسم 2019-2020 لظروف «جائحة كوفيد-19».

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