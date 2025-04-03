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الرياضة

10 منافسات في دوري القفز بأكاديمية بوذيب

10 منافسات في دوري القفز بأكاديمية بوذيب
3 ابريل 2025 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً الجمعة منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لقفز الحواجز، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، والذي يشرف عليه اتحاد الفروسية والسباق، برعاية لونجين، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتشتمل على 10 منافسات تنطلق في الثالثة والنصف عصر الغد، حيث يشهد إقامة 5 منافسات تقام على ميدانين بلجنتي تحكيم، وتستكمل يوم بعد غدٍ السبت ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
تأتي منافسات الأسبوع التاسع لدوري القفز بعد أسبوع غابت فيه منافسات الدوري خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتستمد أهميتها كفرصة سانحة أمام الفرسان والخيول لاستكمال جاهزية المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة، رفيعة المستوى الدولي من فئة الخمسة نجوم، وما يتزامن معها من بطولة دولية من فئة النجمتين على ميدان نادي الفروسية في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري.
ويشارك الفرسان والفارسات من جميع الفئات في منافستي كل فئة بتصميم مسار يبلغ ارتفاع حواجزه من 80 سم لفئة المبتدئين وحتى الارتفاع 140 لفئة فرسان المستوى الأول، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، عدا منافستين تقامان على الميدان الثاني لمشاركة الفرسان المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وستكون بمواصفات الجولة الواحدة في الزمن المثالي.

قرية بوذيب للفروسية
دوري قفز الحواجز
قفز الحواجز
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