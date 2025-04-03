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الرياضة

معجزة جديدة في «البريميرليج»!

معجزة جديدة في «البريميرليج»!
3 ابريل 2025 21:11

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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في بداية موسم 2024-2025، توقع الكثيرون أن يخوض نوتنجهام معركة هبوط جديدة، وبعد أن أنفق النادي مبالغ طائلة على عدد كبير من اللاعبين منذ صعوده عام 2021، شهد فترة انتقالات صيفية هادئة نسبياً وفقاً لمعاييره الخاصة، حيث أنفق 105.4 مليون يورو على التعاقدات الجديدة.
ومع ذلك، وصلنا الآن إلى نهاية الموسم، ويمكن القول إن ما يحققه فريق نونو إسبيريتو سانتو في ملعب «سيتي جراوند» هو إنجاز مذهل بكل معنى الكلمة، أو ربما يمكن وصفه بمعجزة جديدة في «البريميرليج».
وبعد بفوزه 1-0 على مانشستر يونايتد «المتعثر»، ارتقى فورست إلى المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز السادس، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.
ومع تأهل الفرق الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يبدو الفريق الآن الأقرب للتأهل إلى البطولة الأوروبية الأبرز، وجمع نوتنجهام 57 نقطة من أول 30 مباراة له، وتغلب على ليفربول في «أنفيلد» هذا الموسم. كما تغلّب على مانشستر يونايتد مرتين، ومانشستر سيتي، وتوتنهام هذا الموسم.
ولم يتجاوز نوتنجهام ما حققه في هذه المرحلة من موسم الدوري الإنجليزي منذ صعوده فحسب، بل تفوق عليه تماماً، وفي الواقع، فإن النقاط الـ57 التي جمعها حتى الآن تفوق بكثير مجموع نقاطه البالغ 32 نقطة في الموسم الماضي، و38 نقطة أنهى بها موسم 2022-2023.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
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