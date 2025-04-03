الترخيص لأولمو باللعب مع برشلونة إلى نهاية الموسم



مدريد (أ ف ب)



أصدر المجلس الأعلى للرياضة قراراً لمصلحة نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يسمح للاعبيه داني أولمو وباو فيكتور بمواصلة اللعب معه حتى نهاية الموسم، بعدما ألغت رابطة الدوري ترخيصيهما في نهاية عام 2024.

وقالت هيئة الرياضة، المسؤولة عن تسوية النزاع بين برشلونة ورابطة الدوري والاتحاد المحلي للعبة، في بيان، إن اللجنة المشتركة التي قررت إلغاء تراخيص اللاعبين بسبب عدم كفاية الضمانات المالية لم تتمتع بالكفاءة.

وأضافت أن إلغاء الترخيصين يعتبر «باطلاً ولاغياً» من قبل مجلس الرياضة، وسمحت لأولمو الذي تم التعاقد معه في الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو، والشاب باو فيكتور باللعب بشكل طبيعي مع النادي الكاتالوني.

بعد القرار، أعلنت رابطة الدوري «لا ليجا» أنها ستستأنف القرار لأنه «لا يتوافق مع القانون».

واستبعد اللاعبان الإسبانيان اللذان تم تسجيلهما موقتا في بداية الموسم عقب إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، من قائمة اللاعبين المسجلين في تشكيلة الفريق الكاتالوني، في حين حاول برشلونة العثور على مصدر جديد للدخل للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

واعتقد النادي الكاتالوني أنه حقق هذا الهدف عندما أعلن رسمياً في يناير الماضي بيع استثمار مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو» الذي يخضع لورشة التحديث، مقابل مبلغ يقدر بنحو 100 مليون يورو على مدى 20 عاماً.

ولكن رابطة الدوري أعلنت أنه «لم يتم في نهاية المطاف تسجيل أي مبلغ من اتفاقية مقصورة كبار الشخصيات في حسابات الأرباح والخسائر، على عكس ما تمت المصادقة عليه من قبل النادي والمدقق المالي في وقت إنجاز الصفقة».

وكانت هيئة الرياضة الإسبانية، وهي أعلى هيئة رياضية في البلاد، سمحت موقتا لأولمو وفيكتور باللعب مجددًا بقميص «بلاوجرانا» في يناير الماضي، إلى حين اتخاذ القرار النهائي.