الخميس 3 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الأهلي لا يخاف «الديربي» أمام الاتحاد

مدرب الأهلي لا يخاف «الديربي» أمام الاتحاد
3 ابريل 2025 21:37

 
الرياض (د ب أ)


أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة جاهزية فريقه لـ«الديربي» المرتقب أمام الاتحاد، ضمن «الجولة 26» من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
الاتحاد «ملك» الأهداف القاتلة في السعودية

وعقد «يايسله» مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء المقرر إقامته السبت على ملعب «الإنماء»، وقال إن فريقه لا يشعر بالخوف من أي منافس، لافتاً إلى أن الاتحاد يمر بأفضل فتراته، وهو ما يحتم عليه احترامه من أجل التركيز على تقديم أفضل ما لدى لاعبي الأهلي في المباراة.
ورفض مدرب الأهلي الحديث عن تفاصيل المباراة التي أكد أنها تأتي ضمن فترة حصاد للفريق في هذا الموسم الصعب، مضيفاً: «اجتمعت مع الجميع في النادي، من الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأكدت لهم أن هذه الفترة هي فترة الحصاد، وقلت لهم يجب عليكم كتابة التاريخ لهذا الكيان الذي قدم لنا الكثير، وإسعاد الجماهير التي تقف معنا وتدعمنا دائماً».
وأشار يايسله إلى أن الأهلي حقق العديد من النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة، وهو ما يمنح اللاعبين الدفعة والثقة قبل مباراة السبت من أجل مواصلة الانتصارات. وأشاد المدرب الألماني بالدعم الكبير من جماهير الأهلي، لافتاً إلى أن هذا الدعم يعد الحافز الأكبر للاعبين في كل المباريات والقوة التي تدفع الفريق لتقديم الأفضل دائماً، معرباً عن تحمسه لمباراة «الديربي» ورؤية الجماهير في المدرجات.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة حالياً برصيد 48 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف الصدارة، التي يتربع الاتحاد عليها حالياً.

الدوري السعودي
الأهلي السعودي
اتحاد جدة
آخر الأخبار
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
الرياضة
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
اليوم 22:46
بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»
الرياضة
بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»
اليوم 22:37
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
الأخبار العالمية
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
اليوم 22:28
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
الأخبار العالمية
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
اليوم 22:26
أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
الرياضة
أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
اليوم 22:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©