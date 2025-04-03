مدرب الأهلي لا يخاف «الديربي» أمام الاتحاد



الرياض (د ب أ)



أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة جاهزية فريقه لـ«الديربي» المرتقب أمام الاتحاد، ضمن «الجولة 26» من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وعقد «يايسله» مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء المقرر إقامته السبت على ملعب «الإنماء»، وقال إن فريقه لا يشعر بالخوف من أي منافس، لافتاً إلى أن الاتحاد يمر بأفضل فتراته، وهو ما يحتم عليه احترامه من أجل التركيز على تقديم أفضل ما لدى لاعبي الأهلي في المباراة.

ورفض مدرب الأهلي الحديث عن تفاصيل المباراة التي أكد أنها تأتي ضمن فترة حصاد للفريق في هذا الموسم الصعب، مضيفاً: «اجتمعت مع الجميع في النادي، من الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأكدت لهم أن هذه الفترة هي فترة الحصاد، وقلت لهم يجب عليكم كتابة التاريخ لهذا الكيان الذي قدم لنا الكثير، وإسعاد الجماهير التي تقف معنا وتدعمنا دائماً».

وأشار يايسله إلى أن الأهلي حقق العديد من النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة، وهو ما يمنح اللاعبين الدفعة والثقة قبل مباراة السبت من أجل مواصلة الانتصارات. وأشاد المدرب الألماني بالدعم الكبير من جماهير الأهلي، لافتاً إلى أن هذا الدعم يعد الحافز الأكبر للاعبين في كل المباريات والقوة التي تدفع الفريق لتقديم الأفضل دائماً، معرباً عن تحمسه لمباراة «الديربي» ورؤية الجماهير في المدرجات.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة حالياً برصيد 48 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف الصدارة، التي يتربع الاتحاد عليها حالياً.