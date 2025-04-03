تشيفيرين: 64 منتخباً في «مونديال 2030» فكرة سيئة!



بلجراد (أ ف ب)



اعتبر السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن توسيع بطولة كأس العالم إلى 64 منتخباً في نسخة عام 2030 سيكون «فكرة سيئة».

ومن المقرر أن تشهد نسخة 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48.

لكن رئيس الاتحاد الأوروجواياني إجناسيو ألونسو، اقترح خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي «الفيفا» الأخير في مارس، توسيع البطولة بشكل أكبر.

وقال «الفيفا» إنه «مُلزم بدراسة» هذا المقترح، وهو ما انتقده رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفيرين خلال مؤتمر الاتحاد في بلجراد، قال «ربما الأمر مفاجئ لي أكثر مما هو مفاجئ لكم، أعتقد أنها فكرة سيئة».

وأضاف «لا أعتقد أنها فكرة جيدة بالنسبة لكأس العالم نفسها، ولا حتى لتصفياتنا».

وتابع السلوفيني «لذلك أنا لا أؤيد هذه الفكرة، لا أعرف من أين جاءت، من الغريب أننا لم نعرف شيئاً عنها قبل طرحها في مجلس الفيفا».

وتقام نهائيات كأس العالم 2030 في ثلاث قارات، حيث ستكون البرتغال وإسبانيا والمغرب هي الدول المضيفة الرئيسية، كما تستضيف كل من الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي ثلاث مباريات، احتفالاً بالنسخة المئوية للبطولة، إذ أُقيمت أول نسخة من كأس العالم عام 1930 في الأوروجواي، ومهّد هذا القرار الطريق أمام السعودية لاستضافة نسخة عام 2034.