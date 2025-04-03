تونالي يحلم بـ «أبطال أوروبا» مع نيوكاسل



لندن (أ ف ب)



يطمح الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، للعودة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أنعش فريقه صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي آماله في حجز مقعد بين نخبة أندية القارة.

سجل الدولي البالغ 24 عاماً هدف الفوز الرائع على برنتفورد (2-1) في ملعب سانت جيمس بارك ضمن المرحلة الثلاثين، ما جعل فريقه على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الرابع، مع مباراة مؤجلة في جعبتهم.

وقد يكون المركز الخامس كافياً أيضاً لضمان التأهل إلى دوري الأبطال هذا الموسم.

انضم تونالي إلى نيوكاسل قادماً من ميلان مقابل 72 مليون دولار في يوليو 2023، قبل مشاركتهم الأخيرة في دوري الأبطال.

قال «أنا سعيد من أجل الفريق وسعيد بهذا الفوز، هذه ثلاث نقاط يمكن أن تساعدنا على العودة إلى دوري الأبطال، إنه فوز كبير بالنسبة لنا، يجب أن نفوز في كل مباراة نلعبها على أرضنا في سانت جيمس بارك».

وأضاف «نلعب الآن فقط من أجل التواجد بين أول خمسة مراكز، من أجل دوري الأبطال، الأمر صعب قليلاً لكننا محظوظون لأن هناك خمسة مقاعد مؤهلة هذا الموسم».

وتابع اللاعب الذي خاض 27 مباراة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة «الفريق أصبح أكثر تحرراً، وهذا أفضل بالنسبة لي وللجماهير، لدينا الآن تسع نهائيات لنخوضها من أجل العودة إلى دوري الأبطال».

وكان تونالي عاد من إيقاف دام عشرة أشهر بسبب مخالفته لوائح المراهنات خلال فترة لعبه في ميلان، ونجح تدريجيا في تثبيت مكانته لاعباً محورياً في الفريق الذي توّج بكأس الرابطة الشهر الماضي، منهياً صيام نيوكاسل عن الألقاب الكبرى منذ 56 عاماً.

قال اللاعب الإيطالي «كان موسماً صعباً، لكنني الآن سعيد لأنني عدت حرّاً وسعيداً، أشعر أنني لاعب جديد. أريد فقط أن أساعد هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين».

من جهته، عبّر مدرب الفريق إيدي هاو عن سعادته بتألق تونالي لاعب وسط ارتكاز يملك مهارات فنية عالية.

قال «من الناحية الفنية، إنه لاعب مميز جداً، ما يميّز ساندرو أنه لا يحاول القيام بأشياء معقدة، صحيح أن الهدف الذي سجله (ضد برنتفورد) كان صعبا جدا، لكنه بشكل عام يلعب بقرارات ذكية ولا يعقّد الأمور».