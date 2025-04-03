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الرياضة

أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!

أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
3 ابريل 2025 22:13

 
لندن (أ ف ب)

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تعرض أرسنال لنكسة كبيرة قبل مواجهته المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأكيد غياب مدافعه البرازيلي جابريال عن الفترة المتبقية من الموسم.
وقال «المدفعجية» إن المدافع البالغ 27 عاماً سيحتاج إلى جراحة في أوتار الركبة، على خلفية إصابة تعرض لها خلال فوز فريقه على فولهام 2-1 في الدوري.
وأصيب جابريال الذي يعد من ركائز الفريق الدفاعية في المواسم الأخيرة، في الدقيقة السادسة عشرة على ملعب الإمارات، ولم يتمكن من إكمال اللقاء.
ويستضيف أرسنال نظيره ريال مدريد في لقاء الذهاب من دور الثمانية الثلاثاء، قبل أن تقام مباراة الإياب الأسبوع الذي يليه.
وأوضح أرسنال في بيان له «بعد استبداله خلال مباراتنا ضد فولهام يوم الثلاثاء، يمكننا أن نؤكد أن جابريال ماجالهايس تعرض لإصابة في أوتار الركبة تتطلب إجراء عملية جراحية».
وتابع «سيخضع غابي لعملية جراحية في أوتار الركبة في الأيام المقبلة، وسيبدأ على الفور برنامج التعافي وإعادة التأهيل، بهدف أن يكون جاهزا لبداية الموسم المقبل».
ويملك الفريق اللندني الدفاع الأفضل في الدوري هذا الموسم، بعد أن تلقى 25 هدفاً في 30 مباراة.
إلا أنه يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق 12 نقطة عن ليفربول المحلق في الصدارة قبل ثماني مباريات على نهاية الدوري.

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