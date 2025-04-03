بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»



معتز الشامي (أبوظبي)



تنفس برشلونة الصعداء بعد أن أصدر المجلس الأعلى للرياضة، قراراً لمصلحته بشأن تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، حيث يتمكن «البارسا» من الاعتماد على الثنائي في الشهرين الأخيرين من الموسم، ليحسم قضية اللاعبين بـ«الضربة القاضية».

وفي 31 ديسمبر، وافق العملاق الكتالوني على صفقة لتأجير 475 مقعداً لكبار الشخصيات في «كامب نو» لمدة 30 عاماً، مقابل 100 مليون يورو، وحصل منها حتى الآن على 57 مليون يورو، وأُبرمت الصفقة جزئياً للحفاظ على تسجيل فيكتور وأولمو.

وبعد أن طالبت رابطة الدوري الإسباني بضمانات للصفقات وإثباتات مالية، لم يتمكن برشلونة من تقديمها حتى الثالث من يناير، وبعد فوات الموعد النهائي، قررت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء تسجيل أولمو وفيكتور.

وأكد برشلونة أنه قدّم جميع المستندات المطلوبة، في الوقت المحدد، ورفع القضية إلى المجلس الأعلى للرياضة، وبعد أن أصدر المجلس أمراً قضائياً طارئاً يسمح لبرشلونة بإبقاء تسجيلهما حتى تسوية القضية، واصل أولمو وفيكتور اللعب بعد غيابهما عن مباراتين فقط، ومع ذلك، كانا معرضين لخطر إلغاء تسجيلهما مجدداً، لو أصدر المجلس حكماً ضدهما.

ووفقاً لصحيفة «آس»، حُكم في القضية لمصلحة برشلونة، وسيكون أولمو وفيكتور متاحين للعب لبقية الموسم، حيث قضى المجلس بأن لجنة مراقبة اتفاقية تنسيق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني لا تملك صلاحية إلغاء تراخيص اللاعبين.

وهو ما يعني أن أولمو وفيكتور سيكونان متاحين لبقية الموسم، ولكن بعد إعلان رابطة الدوري الإسباني عن الحد الأقصى لرواتب برشلونة، يتعين على «البلوجرانا» إيجاد طريقة لتسجيلهما مجدداً في الصيف المقبل، ولم يشارك فيكتور إلا نادراً منذ هذه القضية، بينما لا يزال أولمو لاعباً أساسياً، لكنه يغيب عن الفريق لمدة أسبوعين آخرين بسبب الإصابة.