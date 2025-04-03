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الرياضة

النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!

النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
3 ابريل 2025 22:46

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يحتضن ملعب المملكة أرينا مساء الجمعة قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي، بين الهلال ونظيره النصر في «الديربي» المنتظر بين الفريقين، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة «المتصدر»، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع الهلال.
ويدخل النصر «الديربي» من أجل تحقيق ما لم يحدث منذ 4 سنوات أي ما يقارب من 1205 أيام، عن آخر فوز على الهلال في الدوري في ذهاب موسم 2021-2022.
ويتفوق الهلال في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث لم يعرف النصر الفوز عليه بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات، وفي الدوري يتفوق الهلال في آخر 10 مباريات بـ «الديربي»، حيث فاز في 5 مقابل 2 للنصر و3 تعادلات.
وشهدت مباريات الهلال والنصر في الدوري السعودي 103 مواجهات حتى الآن، حيث حقق الهلال 41 انتصاراً، فيما تمكن النصر من الفوز في 30 مباراة، وانتهت 32 مباراة بين الفريقين بالتعادل، سجل الهلال 151 هدفاً في هذه المباريات، بينما سجل النصر 118 هدفاً.
وفيما يتعلق بأكبر النتائج في مواجهات الفريقين بالدوري السعودي، شهد موسم 2016-2017 فوز الهلال بنتيجة 5-1، وفي موسم 2021-2022 انتصر الهلال 4-0، بينما حقق الهلال فوزاً بنتيجة 4-1 في موسم 2019-2020.
ويغيب عن الهلال في المباراة المدافع حسان تمبكتي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى النجم البرتغالي جواو كانسيلو بداعي الإصابة، فيما يغيب عن النصر عبد الله الخيبري بسبب الإصابة، ونواف بوشل الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.

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