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الرياضة

«العنابي» و«العميد» بين الاستمرارية والتعويض

«العنابي» و«العميد» بين الاستمرارية والتعويض
4 ابريل 2025 00:55

مراد المصري (أبوظبي)

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تنطلق الجولة «20» من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباراتين، حيث ينشد الوحدة مواصلة التقدم والضغط على الشارقة صاحب المركز الثاني، وذلك عندما يستضيف النصر «الجريح» على استاد آل نهيان في أبوظبي، وفي مباراة ثانية يتطلع دبا الحصن للتمسك بأمل البقاء في مباراة مصيرية أمام خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي.
ويتطلع «العنابي» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري، ليصل إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن الشارقة صاحب المركز الثاني، الذي تأجلت مباراته في هذه الجولة أمام بني ياس إلى 1 مايو المقبل، دعماً لمشاركته في دوري أبطال آسيا 2.
فيما سيكون «العميد» مطالباً بالتعويض بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية، حيث خسر في آخر أربع مباريات على التوالي في الدوري، كما أنه حقق فوزاً يتيماً فقط في آخر ست مباريات بالمجمل في الدوري، جاء على حساب العروبة في 31 يناير الماضي.
وتتجه الأنظار إلى مباراة قوية بين دبا الحصن وخورفكان، يدخلها الفريقان وهما منتشيان بالفوز على العين والجزيرة في الجولة الماضية، وسط طموح كبير من دبا الحصن لحصد النقاط الثلاث التي ستكون بمثابة «قبلة الحياة» له من أجل العودة في سباق البقاء في دوري المحترفين، فيما يتطلع خورفكان لحصد النقاط الكاملة والتقدم مؤقتاً إلى «المربع الذهبي» على سلم الترتيب، حيث يمتــــــلك حالياً 27 نقطة في المركز السابع.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
النصر
دبا الحصن
خورفكان
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