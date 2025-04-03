«أبيض الناشئين» يفتتح مشوار «كأس آسيا» بلقاء اليابان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين مشواره في النسخة العشرين من كأس آسيا تحت 17 عاماً، بمواجهة اليابان، حامل اللقب، في التاسعة والربع من مساء اليوم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي تشهد أيضاً مواجهة أستراليا وفيتنام على ملعب عكاظ بالطائف في السابعة مساءً.

ويظهر «أبيض الناشئين»، وصيف نسخة 1990، للمرة الثامنة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، وذلك بعد غياب عن البطولة منذ عام 2016، وستكون المواجهة أمام اليابان، حامل اللقب أربع مرات (1994-2006-2018-2023)، الذي يخوض مشاركته السابعة عشرة القياسية في البطولة.

ولن تكون مهمة «أبيض الناشئين» بقيادة مدربه الوطني ماجد سالم سهلة أمام منتخب اليابان الوحيد المتوج بلقبين على التوالي، والفريق الذي لم يُهزم في آخر 12 مباراة، ويعتمد على الثنائي هيروتو أسادا ودايشي تاني، اللذين سجلا ستة أهداف لكل منهما في التصفيات، كما تضم قائمة «الساموراي» الحارس شوجي موراماتسو، الذي يلعب في صفوف لوس أنجلوس إف سي في الولايات المتحدة.

ويرفع منتخب الناشئين، الذي تأهل إلى النهائيات بعد تصدره ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات التي أقيمت في لاوس في أكتوبر 2024، شعار التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة، وكان «الأبيض» قد حقق الفوز على ماليزيا (2-0) ولاوس (5-2) في التصفيات التي غاب عنها منتخب لبنان بسبب الانسحاب.

وشارك منتخبنا في كأس العالم للناشئين، في ثلاث مناسبات سابقة الأولى في نسخة إيطاليا 1991 «خرج من الدور الأول»، والثانية في نيجيريا 2009 «دور الستة عشر»، والثالثة الأخيرة في النسخة التي استضافتها الإمارات في 2013 «الدور الأول».

ويضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025 التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر، والتي ستكون النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد، حيث ستقام سنوياً بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وأكمل «أبيض الناشئين» استعداداته من خلال سلسلة من المباريات الودية، بعد تأهله للنهائيات، حيث أقام معسكرات تدريبية في الإمارات وقطر وإسبانيا، وخاض خلالها 8 مباريات ودية أمام منتخبات آسيوية وأوروبية، منها: طاجيكستان (مباراتين)، قطر (مباراتين)، التشيك، السويد، ويلز، وإندونيسيا.

ويعتمد منتخبنا على مجموعة من الأسماء الصاعدة، يتقدمهم مايد عادل نجل الدولي السابق عادل خميس، الذي اختاره الاتحاد الآسيوي ضمن النجوم الذين يستحقون المتابعة في البطولة، بعد أن أسهم في تصدر الإمارات مجموعتها في التصفيات، وسجل في كلتا المباراتين أمام ماليزيا ولاوس، كما تضم القائمة هزاع فيصل نجل فيصل علي لاعب العين السابق، وفيصل محمد، ومحمد بطي، إضافة إلى جايدن أديتيبا، الذي يلعب في نادي أرسنال الإنجليزي.

ويؤمن ماجد سالم مدرب «أبيض الناشئين»، بأن جهود تطوير كرة القدم في الفئات السنية بدأت تؤتي ثمارها، وقال سالم: «لدينا جيل من اللاعبين يتمتعون بمهارات فنية عالية، ووعي تكتيكي قوي، وقوة ذهنية متميزة، الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم على مستوى القاعدة بدأت تؤتي ثمارها، ونرى المزيد من المواهب الشابة تؤثر في أعلى المستويات».

وواجهت بعثة «أبيض الناشئين» موقفاً صعباً قبل انطلاق مشوار النهائيات، بعد وفاة الدكتور عبدالله بارون، طبيب المنتخب، والذي وافته المنية مساء الأربعاء في الطائف إثر علة مفاجئة، ويُعد الفقيد من الكفاءات الطبية البارزة، وقدم خدماته للمنتخبات الوطنية على مدار سنوات.