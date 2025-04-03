«الفجيرة للفنون القتالية» يُتوج بجائزة التميز المجتمعية في المملكة المتحدة



الفجيرة (وام)



تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة «التميّز في المسؤولية المجتمعية» لعام 2025، التي تنظمها «المنظمة الخضراء» في المملكة المتحدة، وذلك تقديراً لمبادراته المجتمعية المتميزة التي قدمها.

وشملت أبرز مبادرات النادي، إطلاق برنامج «أجيال المستقبل»، الذي يهدف إلى اكتشاف وصقل مواهب الأطفال والشباب في الفنون القتالية، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع المدارس المحلية لتعزيز دور الرياضة في تنمية الشخصية وغرس القيم المجتمعية.

كما نظم النادي ورش عمل توعوية ومجتمعية بالتعاون مع جهات مختلفة، لتعزيز ثقافة السلامة في الرياضة، وتوعية اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور بأفضل الممارسات الأخلاقية والسلوكية في المجال الرياضي.

وأطلق النادي كذلك موسماً رياضياً شاملاً تضمن 6 سباقات متنوعة، استهدفت جميع الفئات العمرية، من الأطفال وحتى كبار المواطنين، بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد نادر أبو الشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا الإنجاز يترجم دعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الداعم الأول لمسيرة النادي، ويتزامن مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يعزز مسؤولية النادي تجاه خدمة المجتمع المحلي وتمكين الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن هذا الفوز هو ثمرة جهود جماعية مخلصة، ويعكس إيمان النادي بأن الرياضة رسالة تنموية وإنسانية تسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحما واستدامة.