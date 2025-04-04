الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يشعل «حرب الأبطال» بنقاط «موقعة الغريم»!

تشيلسي يشعل «حرب الأبطال» بنقاط «موقعة الغريم»!
4 ابريل 2025 08:36

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يرسخ «العقدة» لتوتنهام وبوستيكوجلو
رونالدو يرشح جوارديولا لتدريب البرازيل


سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدفاً قاد به تشيلسي إلى فوز ثمين 1-صفر على غريمه اللندني توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعود الفريق إلى المركز الرابع، معززاً آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وغابت الرقابة عن فرنانديز داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدف المباراة بضربة رأس في الدقيقة 50، مستغلاً عرضية متقنة من الإنجليزي كول بالمر العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة قصيرة، وذلك بحضور توماس توخيل مدرب إنجلترا في استاد ستامفورد بريدج.
واعتقد صاحب الأرض أنه أحرز هدفاً ثانياً، لكن هدف مويسيس كايسيدو من تسديدة مباشرة أُلغى بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو.
وتوقفت احتفالات الفريق الضيف سريعاً أيضاً في الدقيقة 69 عندما أُلغى هدف لاعب الوسط البديل السنغالي بابي سار من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بداعي وجود خطأ خلال بناء الهجمة.
وصعد تشيلسي إلى المركز الرابع متقدماً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس، ونقطتين أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس، علماً بأن نيوكاسل لعب مباراة أقل، إذ احتدم الصراع على التأهل لدوري الأبطال.
وبقي توتنهام، الذي حقق فوزاً واحداً خلال 40 لقاء في ضيافة تشيلسي بالدوري، في المركز 14 وتتوقف آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل على فوزه بالدوري الأوروبي.
وغمرت السعادة إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إذ عانق طاقمه التدريبي، بعد صفارة النهاية، وظهرت عليه علامات الراحة بعد التعثر في سلسلة من المباريات، بما في ذلك الخسارة 1-صفر أمام أرسنال في المباراة السابقة لتشيلسي على ملعبه في الدوري.
وكاد توتنهام، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول للمباراة الثانية على التوالي، أن يتعادل في الدقيقة 89، لكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي ألقى نفسه على خط المرمى ليحرم سون هيونج-مين من هز الشباك.
وأبدى مشجعو توتنهام استياء من ملاك النادي ومن المدرب أنجي بوستيكوجلو الذي بدا وكأنه يسخر من احتجاجاتهم، عندما وضع يده على أذنه، عندما بدا أن سار قد سجل هدف التعادل لفريقه.
وقال بوستيكوجلو لمحطة توك سبورت عندما سُئل عن رد فعل الجماهير السلبي إزاء تبديلاته «هي ليست أول مرة لي، أرى أن المشجعين يعبرون عن آرائهم، هذا طبيعي ويجب أن أتقبل ذلك».
وقال ليفي كولويل مدافع تشيلسي إن فريقه اضطر للقتال من أجل ضمان الفوز.
وأضاف لشبكة سكاي سبورتس «في النهاية، علينا الفوز بالمباريات، نحن نقاتل من أجل المشاركة في دوري الأبطال. وكي نفوز بالمباريات، علينا تغيير أسلوبنا في بعض الأحيان».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
توتنهام
مانشستر سيتي
نيوكاسل
آخر الأخبار
ترامب يكشف لأول مرة عن "البطاقة الذهبية"
الأخبار العالمية
ترامب يكشف لأول مرة عن "البطاقة الذهبية"
اليوم 11:36
تشيلسي يرسخ «العقدة» لتوتنهام وبوستيكوجلو
الرياضة
تشيلسي يرسخ «العقدة» لتوتنهام وبوستيكوجلو
اليوم 11:30
جيسوس «العقدة المستعصية» للنصر!
الرياضة
جيسوس «العقدة المستعصية» للنصر!
اليوم 11:09
رونالدو يرشح جوارديولا لتدريب البرازيل
الرياضة
رونالدو يرشح جوارديولا لتدريب البرازيل
اليوم 11:06
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©