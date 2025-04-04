تشيلسي يشعل «حرب الأبطال» بنقاط «موقعة الغريم»!

لندن (رويترز)



سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدفاً قاد به تشيلسي إلى فوز ثمين 1-صفر على غريمه اللندني توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعود الفريق إلى المركز الرابع، معززاً آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغابت الرقابة عن فرنانديز داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدف المباراة بضربة رأس في الدقيقة 50، مستغلاً عرضية متقنة من الإنجليزي كول بالمر العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة قصيرة، وذلك بحضور توماس توخيل مدرب إنجلترا في استاد ستامفورد بريدج.

واعتقد صاحب الأرض أنه أحرز هدفاً ثانياً، لكن هدف مويسيس كايسيدو من تسديدة مباشرة أُلغى بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وتوقفت احتفالات الفريق الضيف سريعاً أيضاً في الدقيقة 69 عندما أُلغى هدف لاعب الوسط البديل السنغالي بابي سار من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بداعي وجود خطأ خلال بناء الهجمة.

وصعد تشيلسي إلى المركز الرابع متقدماً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس، ونقطتين أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس، علماً بأن نيوكاسل لعب مباراة أقل، إذ احتدم الصراع على التأهل لدوري الأبطال.

وبقي توتنهام، الذي حقق فوزاً واحداً خلال 40 لقاء في ضيافة تشيلسي بالدوري، في المركز 14 وتتوقف آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل على فوزه بالدوري الأوروبي.

وغمرت السعادة إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إذ عانق طاقمه التدريبي، بعد صفارة النهاية، وظهرت عليه علامات الراحة بعد التعثر في سلسلة من المباريات، بما في ذلك الخسارة 1-صفر أمام أرسنال في المباراة السابقة لتشيلسي على ملعبه في الدوري.

وكاد توتنهام، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول للمباراة الثانية على التوالي، أن يتعادل في الدقيقة 89، لكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي ألقى نفسه على خط المرمى ليحرم سون هيونج-مين من هز الشباك.

وأبدى مشجعو توتنهام استياء من ملاك النادي ومن المدرب أنجي بوستيكوجلو الذي بدا وكأنه يسخر من احتجاجاتهم، عندما وضع يده على أذنه، عندما بدا أن سار قد سجل هدف التعادل لفريقه.

وقال بوستيكوجلو لمحطة توك سبورت عندما سُئل عن رد فعل الجماهير السلبي إزاء تبديلاته «هي ليست أول مرة لي، أرى أن المشجعين يعبرون عن آرائهم، هذا طبيعي ويجب أن أتقبل ذلك».

وقال ليفي كولويل مدافع تشيلسي إن فريقه اضطر للقتال من أجل ضمان الفوز.

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس «في النهاية، علينا الفوز بالمباريات، نحن نقاتل من أجل المشاركة في دوري الأبطال. وكي نفوز بالمباريات، علينا تغيير أسلوبنا في بعض الأحيان».