رونالدو يرشح جوارديولا لتدريب البرازيل



معتز الشامي (أبوظبي)



رغم تجديد بيب جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي، إلا أن التقارير تشير إلى إمكانية رحيل المدرب الإسباني عن «السماوي»، لأنه أصبح مطلوباً في إيطاليا أو البرازيل.

ويواصل «السيتي» القتال من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 51 نقطة، قبل 8 جولات على نهاية «البريميرليج».

ارتبط اسم جوارديولا بالانتقال إلى إيه سي ميلان في الصيف المقبل، حيث يتوقع أن يترك المدرب سيرجيو كونسيساو منصبه في نهاية الموسم، وهو أمر مستبعد تماماً.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن «بيب» بات مطلوباً وبرغبة واضحة من ميلان الذي يتطلع إلى بدء مشروع جديد، رغم أنه يتعامل مع خيارات أخرى لأن الفكرة معقدة، ويأتي المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي على رأس قائمة الأسماء المرشحة لقيادة المرحلة التالية من مسيرة ميلان.

بينما لن يكون الحديث عن جوارديولا مرتبطاً بالدوري الإيطالي، بل الأمر وصل إلى منتخب البرازيل، حيث طالب الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، اتحاد بلاده، بالتعاقد مع جوارديولا لتدريب منتخب البرازيل، بعد إقالة دوريفال جونيور.

وقال نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، لقناة «TV Band»، رغم انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي، عن منصب مدرب «السيليساو» الشاغر: «بالترتيب التالي، أسعى للتعاقد مع جوارديولا، خورخي جيسوس، أبيل فيريرا».

وأضاف: «إذا لم ينجح ذلك، تكون لدي خطة لإحضار ريناتو جاوتشو، الذي أعتقد أنه يمكن أن يقدم حلاً عاجلاً حتى كأس العالم»، فهل يمكن أن يكون جوارديولا مدرب البرازيل الجديد؟