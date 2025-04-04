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الرياضة

تشيلسي يرسخ «العقدة» لتوتنهام وبوستيكوجلو

تشيلسي يرسخ «العقدة» لتوتنهام وبوستيكوجلو
4 ابريل 2025 11:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أسهم هدف إنزو فرنانديز في قطع تشيلسي خطوة كبيرة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه على توتنهام، وعاد الفريق «52 نقطة» إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، بعد أن حسم «ديربي لندن»، وترسيخ عقدة توتنهام في ملعب «ستامفورد بريدج».
وعلى ملعب «ستامفورد بريدج»، فاز تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام 21 مرة، وتعادل في 11 مباراة، وتلقى هزيمة واحدة، ويعد توتنهام الخصم المفضل لتشيلسي في «البريميرليج»، حيث فاز «البلوز» 37 مرة، وسجل 121 هدفاً أمام توتنهام أكثر من أي منافس آخر.
ونجح تشيلسي في الفوز على توتنهام في موسمين متتاليين بالدوري للمرة الأولى، منذ أن فعل ذلك في 3 مواسم متتالية بين عامي 1999-2000 و2001-2002.
وفي المقابل، بعد أن فشل في حصد أي فوز في 4 مباريات بالدوري، بقي توتنهام بقيادة أنجي بوستيكوجلو في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، وواصل الفريق موسمه المُخيب للآمال في «البريميرليج»، حيث جعلت الهزيمة الفريق أقرب إلى منطقة الهبوط (14 نقطة) من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولات الأوروبية (18 نقطة)، وهي المراكز التي كان يطمح إليها قبل بداية الموسم.

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