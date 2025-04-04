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الرياضة

«ديربي مانشستر» بين «السيتي» و«اليونايتد» يخطف الأنظار في «البريميرليج»

«ديربي مانشستر» بين «السيتي» و«اليونايتد» يخطف الأنظار في «البريميرليج»
4 ابريل 2025 11:58

 
لندن (أ ف ب)

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يدنو ليفربول المتصدر من إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2020 والعشرين في تاريخه، حين يحلّ ضيفاً على فولهام الأحد، على وقع قمة الجارين «السيتي» و«اليونايتد» في «ديربي مانشستر» على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.
وفي وقت يسعى «السيتي»، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، لتعزيز حظوظه بمقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يحاول ساوثهامبتون صاحب القاع تفادي الهبوط، رغم صعوبة مهمته أمام مضيفه توتنهام الأحد أيضاً.
وبفضل هدف البرتغالي ديوجو جوتا في مرمى إيفرتون، اقترب ليفربول خطوة إضافية نحو حسم اللقب، بعدما كان أقصي من المسابقة القارية الأم في الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي، وخسر محلياً في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل (0-2)، ويسافر ليفربول إلى فولهام سعياً لاجتياز خطوة أخرى نحو لقبه الأول منذ 2020.
وعد جاك جريليش مدربه الإسباني بيب جوارديولا أنه سيكون جاهزاً للتألق، في حال حصل على مركز أساسي في تشكيلة «السيتي»، خلال المواجهة المنتظرة أمام الجار اللدود «اليونايتد» الأحد.
دفع مدرب برشلونة السابق بالنجم الإنجليزي الدولي البالغ 29 عاماً أساسياً للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، فكان جريليش عند حُسن ظن جوارديولا بتسجيله هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 2023، بعدما افتتح التسجيل في الفوز على ليستر سيتي 2-0.
وفي خضم معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا، يحتاج «السيتي» إلى جريليش في أفضل حالاته، إذ يفتقد الفريق لمهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند لأسابيع عدة بسبب إصابة في كاحله.
ويجد ساوثهامبتون الذي يحتل المركز العشرين الأخير برصيد 10 نقاط متأخراً بفارق 19 نقطة عن منطقة الأمان، نفسه أمام خيار واحد لا بديل له، وهو عدم الخسارة أمام توتنهام «المأزوم» بدوره الأحد للاحتفاظ بخيط رفيع للبقاء.
وفي حال خسر ساوثهامبتون في ملعب مضيفه، وفاز ولفرهامبتون على إيبسويتش اللذين يتواجهان السبت، فإنه سيكون أول فريق يهبط قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.
كما بات ساوثهامبتون على بُعد نقطة واحدة من معادلة الرقم السلبي لأقل عدد من النقاط الذي حققه ديربي كاونتي في الدوري الممتاز خلال موسم 2007-2008، حين اكتفى بـ 11 نقطة فقط.
ويدرك ساوثهامبتون أن الفوز على توتنهام ليس بالأمر المستحيل كون الأخير يمرّ بدوره بفترة صعبة بعدما تلقى أمام تشيلسي خسارته الثانية توالياً والـ 16 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف فقط عن وستهام السادس عشر.
ولم يفز توتنهام في آخر أربع مباريات ضمن الدوري «تعادل وثلاث هزائم»، ويواجه خطر أسوأ موسم له منذ 1993-1994 الذي أنهاه في المركز الخامس عشر.

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