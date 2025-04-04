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الرياضة

نجوم التنس يطالبون بزيادة جوائز «جراند سلام»

نجوم التنس يطالبون بزيادة جوائز «جراند سلام»
4 ابريل 2025 12:13

 
لندن (د ب أ)

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وجَّه أبرز لاعبي التنس في العالم خطاباً للقائمين على بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، للمطالبة بزيادة حصتهم من الإيرادات.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن أفضل 20 لاعباً من نجوم ونجمات اللعبة البيضاء، وجهوا رسالة لمنظمي بطولات أستراليا المفتوحة، وفرنسا «رولان جاروس»، وإنجلترا «ويمبلدون»، وأميركا «فلاشينج ميدوز».
وظلت حصة الجوائز المالية الممنوحة مصدر شكوى مستمر من اللاعبين واللاعبات، رغم الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
في العام الماضي، حصل كل من بطلي الفردي في ويمبلدون على 7. 2 مليون جنيه إسترليني «5. 3 مليون دولار»، بينما بلغ إجمالي الجوائز 50 مليون جنيه إسترليني، أي ضعف ما منحه نادي عموم إنجلترا في عام 2014، لكن الإيرادات الإجمالية ارتفعت أيضاً، وكثيراً ما يستشهد اللاعبون بمقارنات مع رياضات أخرى، خاصة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي أيه»، لإظهار تأخرهم عن الركب.
وبررت اللاعبة الأميركية إيما نافارو، المصنفة الـ 11 عالمياً، توقيعها على الرسالة، حيث قالت لموقع «باونسز» الإلكتروني: «تحدثت قليلاً مع اللاعبات الأخريات حول هذا الأمر، وشعرت أن التوقيع على الرسالة فكرة جيدة».
وأضافت «أعتقد أن هناك نوعاً من نسب الأجور غير العادلة، لا أعرف المصطلحات الصحيحة في الماضي، وأعتقد أن من المهم أن نتكاتف ونضمن حصولنا على معاملة عادلة».
يأتي هذا الإجراء بعد أسبوعين فقط من رفع رابطة لاعبي التنس المحترفين دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة ضد اتحاد لاعبي التنس المحترفين «أيه تي بي»، ورابطة لاعبات التنس المحترفات «دبليو تي أيه»، والاتحاد الدولي للتنس «آي بي أيه»، ووكالة نزاهة التنس الدولية «آي سي أيه».
وزعمت رابطة لاعبي التنس المحترفين «بي تي بي أيه»، التي شارك في تأسيسها النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، وجود «انتهاكات منهجية، وممارسات غير تنافسية، وتجاهل صارخ لرفاهية اللاعبين».

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