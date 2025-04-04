«جولف الإمارات» يتألق في «بطولة الأرز»



عجمان (الاتحاد)



تفوق لاعبو الإمارات في بطولة الأرز الدولية للجولف، التي أقيمت في نادي الزوراء بعجمان، وشهدت مشاركة 75 لاعباً ولاعبة من 5 دول هي الإمارات ومصر ولبنان وفلسطين وقطر.

وشارك في تتويج الفائزين معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، ونائبه اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وكريم سلام، رئيس الاتحاد اللبناني.

وحقق سام مولان، لاعب منتخبنا، اللقب بمجموع 209 ضربات، وتبعه الهندي ميكيل بينتو، والأيرلندي دان بايرن، وأحمد سكيك.

وحصل الفائز على فرصة للمشاركة في بطولة تحدي الإمارات التي تقام ضمن جولة «هوتيل بلانر»، في نادي الزوراء من 10 إلى 13 أبريل الجاري.

وفي منافسات الجروس بفئة السيدات، فازت انكا ماتيو، لاعبة منتخبنا بالمركز الأول بمجموع 206 ضربات، وتبعتها الأيرلندية إيفا كيلي، واللبنانية لارا بكور.

وفي فئة الناشئين «الجروس»، فاز بالمركز الأول القطري دانييل سوكلوف، وفي فئة اللبنانيين «جروس»، فازت بالمركز الأول ميلينا شكري، وفي فئة النقاط ستابلفورد، فاز اللبناني جورج أخرس بالمركز الأول.

وقال اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، إن بطولة الأرز الدولية تعتبر ذات طابع خاص، ولم يتردد اتحاد الجولف برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي في منح الضوء الأخضر بالاستضافة، والإمارات لا تتأخر في تلبية رغبة الأشقاء العرب.

وأكد الهاشمي أن «روزنامة» بطولات الاتحاد تسير وفقاً للبرنامج، ونسابق الزمن في التحضير لبطولات التحدي للمحترفين في نادي الزوراء ونادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة القادمة، ونشكر جمع الجهات التي تتعاون مع الاتحاد.