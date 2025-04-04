«التجمع الأول» لنهائيات دوري السلة 18 أبريل

علي معالي (أبوظبي)

حدد اتحاد كرة السلة موعد التجمع الأول للمرحلة النهائية لدوري السلة، بإقامة المرحلة الأولى المجمعة، على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، لتحديد الفريق البطل اعتباراً من يوم 18 أبريل الجاري، بمشاركة الأندية الأربعة التي تأهلت للمربع الذهبي وهي، الشارقة وشباب الأهلي والنصر والبطائح، ويلتقي في الجولة الأولى الشارقة مع البطائح، تليها مباراة شباب الأهلي مع النصر.

ووضع اتحاد السلة موعدين لمباريات الجولة الثانية، الأول يوم 21 أبريل الجاري، والثاني يوم 24 من الشهر نفسه، بحسب ما تسير عليه الأمور بشأن شباب الأهلي الذي يخوض نهائي دوري سوبر غرب آسيا ضد فريق الاتحاد السعودي، ويلتقي في هذه الجولة الشارقة مع النصر، تليها مباراة البطائح مع شباب الأهلي.

كما وضع الاتحاد موعدين أيضاً للجولة الثالثة، الأول 23 أبريل الجاري، والثاني 25 من الشهر نفسه، وذلك بناء على ما سيحدث في نهائي بطولة دوري سوبر غرب آسيا، التي يشارك فيها شباب الأهلي.

وسيقام التجمع الثاني لهذه الفرق نفسها على صالة نادي الشارقة، ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية لها.

كما حدد اتحاد السلة مواعيد المباريات الخاصة بتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، والتي يشارك فيها أندية الوصل والوحدة والظفرة والجزيرة، وتقام 6 جولات مختلفة تنطلق يوم 12 أبريل، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.