385 ألف درهم جوائز ترشيحات جماهير «كأس دبي العالمي»

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، عن تفاصيل مسابقات الترشيحات للجماهير، بإجمالي جوائز 385 ألف درهم، قبل الحدث الكبير الذي يقام غداً السبت.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة تشمل قسمين: الأول هو مسابقة الأشواط السبعة بجوائز 150 ألف درهم، ويشتمل القسم الثاني على جوائز قدرها 235 ألف درهم، وهي مخصّصة لمسابقات الأشواط المنفردة «الشوطين الثالث والرابع»، والأشواط المزدوجة الوسطى، والأشواط المزدوجة المتأخرة، و«ديربي الإمارات سوبر فيكتا» في الشوط الخامس، و«جراند أكزاكتا» في الأشواط 7 و8 و9.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه سيتم التواصل مع الفائزين عبر الرسائل النصية على أن يتم تسلم الجوائز في الطابق الأول، من مضمار ميدان.